ファイターズ戦ペア観戦チケットが当たる！ ハーバー研究所「北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン」

記事ポイント ハーバー研究所のファイターズ応援キャンペーン税込5,000円以上購入でその場で抽選参加ファイターズ戦ペア観戦チケットなどが賞品 ハーバー研究所のファイターズ応援キャンペーン税込5,000円以上購入でその場で抽選参加ファイターズ戦ペア観戦チケットなどが賞品

ハーバー研究所が、北海道地区4店舗のショップハーバーで「北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン」を開催しています。

ハーバー研究所「北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン」

開催期間：2026年6月22日(月)〜7月20日(月・祝)対象店舗：北海道ショップハーバー4店舗対象条件：1レシート税込5,000円以上購入参加回数：抽選への参加はおひとり様1日につき1回限り終了条件：プレゼントはなくなり次第終了

「北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン」は、北海道地区ショップハーバー限定の抽選企画です。

対象店舗での買い物に、北海道日本ハムファイターズを応援するキャンペーンが組み合わされています。

ハーバーは北海道日本ハムファイターズのオフィシャルスポンサーです。

エスコンフィールドHOKKAIDO内の選手用シャワールーム等へ、スキンケアをはじめボディケア商品を提供中です。

北海道ショップハーバー4店舗で参加できる抽選会

丸井今井札幌本店：札幌市中央区南1条西2丁目11 大通館1F大丸札幌店：札幌市中央区北5条西4丁目7 1Fさっぽろポールタウン店：札幌市中央区南3条西4丁目 札幌地下街ポールタウン内新千歳空港店：新千歳空港国内線ターミナルビル 2F

対象店舗は、丸井今井札幌本店、大丸札幌店、さっぽろポールタウン店、新千歳空港店です。

札幌市内の百貨店、札幌地下街ポールタウン、新千歳空港国内線ターミナルビルにあるショップハーバーで参加できます。

北海道地区のショップハーバーで、買い物とファイターズ応援キャンペーンをあわせて楽しめます。

特賞はエスコンフィールドHOKKAIDOのファイターズ戦ペア観戦チケット

賞品：パーソル パ・リーグ公式戦ペア観戦チケット当選人数：3組6名様対象試合：(1)8/7(金) 18:00〜対象試合：(2)8/8(土) 15:00〜対象試合：(3)8/9(日) 14:00〜対戦：VS東北楽天ゴールデンイーグルス席種：ダイヤモンドクラブシート オールインクルーシブ当選枠：1日1組2名様

特賞には、エスコンフィールドHOKKAIDOで開催される北海道日本ハムファイターズ戦のペア観戦チケットが用意されています。

対象は東北楽天ゴールデンイーグルスとのパーソル パ・リーグ公式戦です。

チケットは、お客様の都合による返品・交換・換金、販売・譲渡ができません。

何らかの理由で試合の開催が中止になった場合、チケットは無効になります。

ローズの香りが広がる「ローズモイストプラセンタ石けん」

賞品：ローズモイストプラセンタ石けん当選人数：100名様

A賞は、ローズの香りが広がる「ローズモイストプラセンタ石けん」です。

ハーバーの化粧品とあわせて、ショップハーバーでの買い物後に当たる賞品として展開されています。

北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーンの中で、ファッション・美容カテゴリに関わる賞品として楽しめます。

北海道日本ハムファイターズ選手の「オリジナルクリアファイル」

賞品：北海道日本ハムファイターズ選手 オリジナルクリアファイル当選人数：700名様数量：ショップハーバー4店舗の合計数

B賞には、北海道日本ハムファイターズ選手の「オリジナルクリアファイル」が登場します。

北海道日本ハムファイターズを応援するキャンペーンらしい、選手を主題にした賞品です。

プレゼント数は、丸井今井札幌本店、大丸札幌店、さっぽろポールタウン店、新千歳空港店の合計です。

北海道日本ハムファイターズとHABAの応援企画

ハーバーは、創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫くブランドです。

その理念は、すべての化粧品に反映されています。

北海道日本ハムファイターズのオフィシャルスポンサーとして、選手の美と健康を応援しています。

肌に必要なものだけを補うというブランドの考え方と、ファイターズを支えるスポンサー活動が重なる企画です。

普段のスキンケア選びに、観戦チケットや選手デザインの賞品という北海道らしい楽しみが添えられています。

ハーバー研究所「北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン」はどこで参加できますか？

A. 北海道ショップハーバー4店舗で参加できます。

対象店舗は、丸井今井札幌本店、大丸札幌店、さっぽろポールタウン店、新千歳空港店です。

Q. 抽選に参加する条件は何ですか？

A. 期間中に対象店舗へ来店し、1レシート税込5,000円以上購入すると抽選に参加できます。

参加はおひとり様1日につき1回限りです。

Q. 賞品には何がありますか？

A. 特賞はパーソル パ・リーグ公式戦ペア観戦チケット、A賞は「ローズモイストプラセンタ石けん」、B賞は北海道日本ハムファイターズ選手の「オリジナルクリアファイル」です。

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