Ｊ１昇格へ、Ｊ２北海道コンサドーレ札幌に将来性豊かな力が加わった。クラブは２７日、Ｊ１清水からブラジル人ＦＷヴィニ・ペイショット（２４）、Ｊ３群馬からＤＦ野瀬翔也（２３）、Ｊ１・Ｃ大阪からＭＦ木実快斗（１９）の獲得を発表した。既に加入が内定しているＧ大阪ＦＷ唐山（とうやま）翔自（２３）と合わせ、若き４人を加えたチームが、８月開幕の新シーズンで２０２４年以来のＪ１復帰を目指す。

頼もしい新戦力の中でも“弱点”を埋める存在となり得るのが野瀬だ。４人の中で唯一、完全移籍で加入した身長１８５センチのセンターバック（ＣＢ）は、ＤＦの即戦力として期待がかかる。２月から５月に行われたＪ２・Ｊ３百年構想リーグでＤＦリーダーを務めたＤＦ西野奨太（２２）は、シーズン終盤に右肩を痛め、復帰のめどが立っていない。１７試合に出場したＤＦ家泉怜依（２６）は、Ｊ１水戸への完全移籍が決まっている。川井健太監督（４５）は「人数的にも足りない」と補強の第一ポイントとしてＣＢを挙げていた。指揮官の懸念材料を補うため交渉を進めてきた野瀬の獲得は大きい。

期限付き移籍で加わった３選手も魅力十分。唐山は本職のＦＷだけでなく、サイドでも試合出場しており、様々な起用に対応が可能。Ｕ―１９日本代表に選出されている木実も、高精度の左足を武器にＭＦならばどの位置でもこなすことができる。ペイショットも粗削りだが未知の可能性を秘めている。現有戦力の中には移籍する選手も若干出る可能性はあるが、大幅な変更はないと見られる。注目の新体制は２９日、クラブから発表される。