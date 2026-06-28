◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＬ組第３戦 クロアチア２―１ガーナ（２７日、フィラデルフィア競技場）

前回３位でＦＩＦＡランク１５位のクロアチアは、同７３位のガーナを１―０で下した。１次リーグ２勝１敗の勝ち点６で勝ち点４のガーナを逆転し、Ｆ組２位通過を決めた。敗れたガーナも勝ち点４の３位で、各組３位（計１２チーム）のうちの上位８チーム入りが確定し、決勝トーナメントに駒を進めた。

クロアチアは前半３１分にＭＦのＰ・スチッチがペナルティーエリア外から低い弾道のミドルシュートを左隅に突き刺し先制。２０１試合目出場となった４０歳ＭＦモドリッチの献身的な守備もあり、優勢に試合を進めた。

しかし後半のハイドレーションタイムが明けた２８分、ＦＫからガーナのルカセンに押し込まれた。オフサイドの判定を巡ってＶＡＲで検証されたが、ゴールが認められ追いつかれた。

引き分けの場合は３位通過となるクロアチアだったが、１０分後の３８分にＭＦモドリッチのＣＫをブリシッチが頭でたたき込んで勝ち越し、逆転での２位通過をつかんだ。２日（日本時間３日）の決勝トーナメント１回戦ではＫ組２位と対戦する。