◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＬ組第３戦 パナマ０―２イングランド（２７日、ニューヨーク・ニュージャージー競技場）

既に決勝Ｔ進出を確定させているイングランド（ＦＩＦＡランク４位）がパナマ（同３４位）を下し、２勝１分けの勝ち点７でＬ組首位通過を決めた。後半１７分にＭＦベリンガムが先制ゴール。同２２分には、エースＦＷハリー・ケインにゲーリー・リネカー氏が持つイングランド記録を上回るＷ杯通算１１得点目が生まれた。

イングランドは、首位通過のためには勝利が求められる状況。初戦のクロアチア戦で２ゴールのケインらが先発に名を連ねたが、前半は既に敗退が決まっているパナマの堅守に苦しんだ。今大会初先発のＦＷサカが序盤から積極的にシュートを放ち、同３５分にラッシュフォードが右からのクロスに頭で合わせるも枠外。後半アディショナルタイム３分にはラッシュフォードが直接ＦＫでゴール右を狙ったが、ポストにはじかれた。前半は圧倒的にボールを保持しながら、シュート９本で無得点に終わった。

後半もゴール前に人数をかけたパナマを攻めあぐねたが、同１７分に左ＧＫからベリンガムが左足ワンタッチで決め、待望の先制ゴールが生まれると、エースも続いた。２２分にケインが左からのクロスに強烈なヘディング弾。１９８６年メキシコ大会得点王に輝き、９３年のＪリーグ開幕時に名古屋でもプレーしたリネカー超えのイングランドＷ杯最多ゴール記録を打ち立てた。

イングランドは、チェルシーで欧州ＣＬ制覇も経験したドイツ出身のトゥヘル監督のもと、ボール支配率を高めるスタイルで欧州予選では無失点で８戦全勝と圧倒した。決勝Ｔもエースのケインを中心に自国開催の１９６６年大会以来、６０年ぶりの優勝を目指す。

◆イングランド（８大会連続１７度目） ＦＩＦＡランク４位。Ｗ杯は１９６６年大会で初優勝。欧州選手権は２０２０、２４年に準優勝。２５年１月からドイツ出身のトーマス・トゥヘル監督（５２）が指揮。主な選手はＦＷハリー・ケイン（バイエルン）、ＭＦベリンガム（Ｒマドリード）、ＭＦライス（アーセナル）。欧州予選は８戦全勝、２２得点無失点で突破。首都ロンドン。人口約５６００万人