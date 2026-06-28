辻希美さん夫妻が父の日の牛肉企画に登壇！ MLA「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン」

記事ポイント MLA「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン」PR発表会を開催杉浦太陽さんと辻希美さんご夫妻が家族の食卓や感謝のエピソードを披露特製オージー・ビーフ ローストビーフで父の日に牛肉を囲む時間を紹介 MLA「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン」PR発表会を開催杉浦太陽さんと辻希美さんご夫妻が家族の食卓や感謝のエピソードを披露特製オージー・ビーフ ローストビーフで父の日に牛肉を囲む時間を紹介

MLAは、2026年6月16日(火)に「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」メディア向けPR発表会を開催しました。

本キャンペーンのアンバサダーである杉浦太陽さん、辻希美さんご夫妻をゲストに迎え、日常の思わず「モ〜！」と言いたくなるエピソードや、家族の絆を深める食卓についてトークが行われました。

会場には特製のオージー・ビーフ ローストビーフも登場し、父の日に牛肉を囲む時間を伝えています。

MLA「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン」

開催日：2026年6月16日(火)会場：ベルサール六本木 ホールBゲスト：杉浦太陽さん、辻希美さんご夫妻発行者：MLA(ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア)

「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」は、父の日という特別な機会に、家族全員でオージー・ビーフのおいしさを分かち合うことを伝えるキャンペーンです。

発表会では、杉浦太陽さん、辻希美さんご夫妻が登壇し、家庭でのやり取りや家族で食卓を囲む時間について話しました。

日常の「モ〜！」という気持ちを、やわらかくジューシーな牛肉で笑顔に変える企画として紹介されています。

杉浦太陽さんと辻希美さんご夫妻のトーク

トークでは、日常の思わず「モ〜！」と言いたくなるお互いのエピソードが披露されました。

本キャンペーンのアンバサダーであるお二人が、家族の絆を深める食卓のあり方について話しています。

普段はなかなか口に出せない、ここは本当に感謝しているというエピソードも語られました。

「モ〜！札」とカウンターの演出

キーワードである「モ〜！」にちなみ、辻希美さんから杉浦太陽さんに対する日々の「モ〜！」と思ってしまった出来事を披露する企画が行われました。

辻希美さんがエピソードの強さに応じて「モ〜！札」を上げると、スクリーン上のカウンターがリアルタイムで連動してカウントアップしました。

お子さんたちと杉浦太陽さんのやり取りを微笑ましく思う瞬間についても話され、家族の深い絆を示す時間になっています。

オージー・ビーフの取り組みと父の日の食卓

イベントの冒頭では、MLA駐日代表のトラヴィス・ブラウンさんが登壇しました。

日本国内におけるオージー・ビーフの取り組みと、本キャンペーンの意義について紹介しています。

オージー・ビーフは日本の食卓で50年以上の歴史を持ち、輸入牛肉トップシェアを誇る牛肉として語られました。

厳格な品質管理による安全性と確かな美味しさで、父の日に家族みんなで楽しむ焼肉やステーキなどの食卓につながっています。

特製オージー・ビーフ ローストビーフが登場

トークセッションの後半には、ステージに特製のオージー・ビーフ ローストビーフが登場しました。

カウントされた「モ〜！」の数に応じたボリュームでお肉が用意され、杉浦太陽さん、辻希美さんご夫妻へのプレゼントとして贈られました。

やわらかさとジューシーな旨味を堪能したお二人の姿を通じ、「モ〜！」という不満が笑顔に変わるキャンペーンの場面が表現されています。

杉浦太陽さんと辻希美さんが語る家族の時間

杉浦太陽さんは、父の日などの家族イベントではみんなでご飯を食べることが鉄則だと話しました。

先日オージー・ビーフを夕食に準備したところ、子どもたちがすぐに帰宅し、一家団欒でオージー・ビーフを楽しめたことも語られています。

辻希美さんは、日ごろからお父さんに感謝していることや、息子さんへネクタイの結び方を教えている杉浦太陽さんの姿を微笑ましく見ていたことを明かしました。

父の日の食卓をきっかけに、普段の小さな不満や感謝を家族で話す場面が描かれています。

焼肉やステーキ、ローストビーフなど、牛肉を囲む食事が家族イベントの時間づくりにつながります。

MLA「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」PR発表会はいつ開催されましたか？

A. MLAが2026年6月16日(火)に、ベルサール六本木 ホールBでメディア向けPR発表会を開催しました。

Q. 発表会には誰がゲストとして登壇しましたか？

A. 本キャンペーンのアンバサダーである杉浦太陽さん、辻希美さんご夫妻がゲストとして登壇しました。

Q. 会場ではどのような企画が行われましたか？

A. 辻希美さんが「モ〜！札」を上げると、スクリーン上のカウンターがリアルタイムでカウントアップする企画が行われました。

Q. トークセッションの後半に登場したものは何ですか？

A. ステージに特製のオージー・ビーフ ローストビーフが登場し、杉浦太陽さん、辻希美さんご夫妻へのプレゼントとして贈られました。

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