お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇が、明石家さんまの独特な外食事情や打ち上げでのこだわりを明かし、その場を仕切るスタッフたちの徹底された裏話を語った。

【映像】さんま、意外な外食事情＆規格外の秘話

これは、6月24日に放送された、お笑いコンビ・かまいたちが司会を務めるトークバラエティ番組『これ余談なんですけど・・・』での一幕である 。同番組は、かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむ番組となっている。

番組では、吉村が明石家さんまの打ち上げに関する余談を披露。「あんなスーパースターなのに、多分3店舗か4店舗しかない」と、さんまの打ち上げは限られた店でしか行われないという意外な外食事情を明かした。吉村によると、その限られた各店舗には、さんまのトークの流れを止めずに料理や酒を提供することができる、専用の「さんま担当」と呼ばれるスタッフがそれぞれ配置されているという。

さらに吉村は、ある日イベントの打ち上げを普段と異なる店舗の焼肉店で行うことになった際のエピソードを告白。その焼肉店にはお馴染みの「さんま担当」がいなかったため、なんと系列店にいる「さんま担当」のスタッフたちが全員その店に呼び寄せられたという、スーパースターならではの規格外なエピソードを明かしてスタジオを驚かせた。