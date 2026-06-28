第1子を妊娠中であるモデルの藤井サチ（29）が、ルイ・ヴィトンジャパンの元社長を父親に持つセレブならではの私生活を明かすとともに、夫から贈られたこだわりの婚約指輪を公開した。

【映像】ダイアナ妃とお揃いの婚約指輪＆実業家のイケメン夫

『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちに密着し、その華やかな日常の裏に隠された素顔や葛藤、そして“光と闇”に迫るドキュメンタリーシリーズである。モデルの藤井、世界的インフルエンサーのMONAKO、現役医大生でデザイナーのLara、実業家として活躍するうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の4名が登場し、禁断のセレブ世界を映し出す。MCはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、JO1の河野純喜、令和ロマンの松井ケムリが務めている。

番組では、藤井の現在の自宅にあるウォークインクローゼットが紹介された。洋服がぎっしりと美しく並ぶ部屋には、シャネルやセリーヌなどの高級ブランドバッグ、多数の香水瓶、ロレックスの腕時計、エルメスのバッグといったセレブな私物がずらりとディスプレイされており、藤井は「ほとんど全部自分で買んでますよ」と明かした。スタジオの指原が「わー、待って待って！」と驚き、満島が「最高！」、河野が「色々ある」と感嘆の声を上げる中、棚の上に置かれたブルーの小さなジュエリーケースに注目が集まった。

藤井はそのケースを優しく開け、大粒のブルーサファイアの周りをダイヤモンドが囲む美しい指輪を披露し、「婚約指輪で、夫がくれたものなんですけど」と紹介。続けて「『Garrard』っていう、イギリスの王室のティアラとかを作っているブランドのものを選んでくれました。なんか『ダイアナ妃と同じ』っていう風に言ってました」と、夫のこだわりと幸せあふれるエピソードを語った。これにはスタジオの指原も「うわー素敵！」と声を弾ませ、ゲストの神田うのも「サファイアね」と見惚れていた。