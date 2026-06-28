【WRC 世界ラリー選手権】第8戦 アクロポリス・ラリー・ギリシャ（デイ2／日本時間6月26日）

【映像】天才にまたも！衝撃リタイアの瞬間

WRCは日本での熱戦から早1か月が経過し、アクロポリス・ラリー・ギリシャが開催。競技2日目、ラリージャパンに続き24歳の天才ドライバーを悲劇が襲った。不運なトラブルから驚異的な追い上げを見せていた最中、まさかのコースオフを喫して林へと突っ込む痛恨のアクシデントが発生。2戦連続のリタイア劇に、ファンからは厳しい声も上がっている。

前戦のラリージャパンで首位を争う中、痛恨のクラッシュでリタイアとなったオリバー・ソルベルグ（トヨタ）。巻き返しを誓う今大会はデイ1を総合5位でスタートした。しかし、明けたデイ2は最初のステージであるSS2でいきなりパンクに見舞われてしまい、総合29位まで大きく後退した。

不運に見舞われる過酷な展開となる中、ソルベルグはSS6終了時点で総合9位まで見事に順位を挽回し、さらなる上位を目指してSS7へと挑んだ。しかし、シーズン屈指の過酷なグラベル（未舗装路）コースの左コーナーで大きく外側に膨らんでしまい、そのままコースオフを喫してしまう。

「無理に攻めていなかっただけに、本当に悔しい」

コントロールを失ったマシンは、そのままコース脇の林に突っ込み車体を破損。そこから脱出しようと後退しようとするも身動きが取れなくなってしまった。これにより、ソルベルグとコ・ドライバーのエリオット・エドモンドソンはデイリタイアとなった。

ファンからは「やっちまった」「落ち着けオリバー」と驚きや落胆の声が上がったほか、「またオリバーやらかしてる…」「そんなんばっかだな」「オリバー安定せんな」といった厳しいコメントも寄せられた。

デイ2を終えたソルベルグは、「予想以上にタフな一日でした。今日の最後のステージでは、右コーナーで大きく外側に膨らんでしまい、路肩に乗り上げてしまいました。そこで後退しようとしたらギヤボックスを壊してしまい、身動きが取れなくなってしまいました。序盤の出来事の後は無理に攻めていなかっただけに、本当に悔しいです。最近は苦戦が続いていますが、この状況を理解して改善に努め、前進するしかありません」と、悔しさをにじませながら胸中を明かした。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権2026』／(C)WRC）