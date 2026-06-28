M!LK塩崎太智、“太陽すぎる”X初投稿に反響 佐野勇斗「やべえやつがXに解き放たれてしまった…」
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎太智（※崎=たつさき）が、28日までに自身のXを開設し、初投稿した。
【写真あり】“太陽過ぎる”M!LK塩崎太智がX初投稿
塩崎は「はじめまして！三点倒立してみました！ よろしくお願いします」とつづり、三点倒立をする写真を投稿した。
この投稿には「天使舞い降りてきた」「太陽すぎる」「塩崎太智節効きすぎてる」「爆裂嬉しすぎて滅」「M!LK全員個人アカウント開設だぁあああ！」「三点倒立してても顔がいいのさすがアイドル」といった声が寄せられたほか、メンバーの佐野勇斗も「やべえやつがXに解き放たれてしまった…」と反応している。
【写真あり】“太陽過ぎる”M!LK塩崎太智がX初投稿
塩崎は「はじめまして！三点倒立してみました！ よろしくお願いします」とつづり、三点倒立をする写真を投稿した。
この投稿には「天使舞い降りてきた」「太陽すぎる」「塩崎太智節効きすぎてる」「爆裂嬉しすぎて滅」「M!LK全員個人アカウント開設だぁあああ！」「三点倒立してても顔がいいのさすがアイドル」といった声が寄せられたほか、メンバーの佐野勇斗も「やべえやつがXに解き放たれてしまった…」と反応している。