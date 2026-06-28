minum新ヘアケア誕生！CUTIE STREET起用の“水光ツヤ髪”シャンプーに注目

コスメブランド「minum（ミニュム）」から、新ヘアケアライン「turlin by minum+（トゥルリン バイ ミニュムプラス）」がデビュー。紫外線や乾燥によるパサつきに着目し、“洗うたび、水光する髪へ。”をコンセプトにしたシャンプー＆トリートメントが登場します。ブランドミューズには人気アイドルグループCUTIE STREETを起用。毎日のバスタイムで、光をまとったようなツヤ髪を目指せる注目の新シリーズです♪

髪悩みに寄り添う新ヘアケアライン

「turlin by minum+」は、日本人女性の髪悩みとして多い乾燥やパサつきによるツヤ不足にフォーカスしたヘアケアラインです。

生※1オイル※2を配合した独自処方により、髪一本一本をうるおいで包み込み、光をまとったような“水光ツヤ”を演出。ヘアオイルに頼らなくても満足感のある仕上がりを目指して開発されました。

また、ブランドミューズを務めるCUTIE STREETのビジュアルも公開。発売を記念し、対象のシャンプーボトルには数量限定でCUTIE STREETメンバーのランダムお守りカードが付属します。

※ランダムお守りカードはシャンプーボトルのみ対象です。

※メンバーはお選びいただけません。

※数量限定のため、店頭・公式オンラインストアともになくなり次第終了となります（Amazon・楽天市場でのご購入は対象外です）。

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TSUYA MOISTとTSUYA Wの違い

＜TSUYA MOIST＞

乾燥やパサつきが気になる方におすすめのシリーズです。

3種のオイル※2（オリーブ果実油・カニナバラ果実油・モモ核油）を配合し、毛先までしっとりまとまるツヤ髪へ導きます。

さらに、水光※3グロウ処方により、なめらかで指通りのよい“とぅるん髪”を叶えます。

香りは、みずみずしい果実とピオニー、ローズが重なる華やかなピオニーブーケの香りです。

＜TSUYA W＞

軽やかな指通りを求める方におすすめのシリーズです。

アルギニンとセリンのWツヤ成分※3を配合し、さらっとまとまる髪へ導きます。重たさを感じにくい仕上がりで、“さらとぅる髪”を目指せるのが魅力。

香りは、桃の甘さとミルクがやさしく広がる桃ミルクの香り。毎日のヘアケアタイムを心地よく彩ります♡

※1 みずみずしくピュアな印象を表現した言葉です。

※2 オリーブ果実油、カニナバラ果実油、モモ核油。すべて保湿成分。

※3 TSUYA MOISTはうるおいによるツヤやかな髪印象のこと。TSUYA Wはアルギニン、セリン（すべて保湿成分）。

商品ラインナップをチェック

■TSUYA MOISTシリーズ

・うるツヤ シャンプー 400ml／1,375円（税込）

・うるツヤ トリートメント 400g／1,375円（税込）

・うるツヤ シャンプー 詰め替え 320ml／990円（税込）

・うるツヤ トリートメント 詰め替え 320g／990円（税込）

・うるツヤ シャンプー＆トリートメント ワンデー／132円（税込）

■TSUYA Wシリーズ

・ツヤW シャンプー 400ml／1,375円（税込）

・ツヤW トリートメント 400g／1,375円（税込）

・ツヤW シャンプー 詰め替え 320ml／990円（税込）

・ツヤW トリートメント 詰め替え 320g／990円（税込）

・ツヤW シャンプー＆トリートメント ワンデー／132円（税込）

発売日：

・全国のドラッグストア・GMS：2026年6月25日（木）以降順次発売

・楽天、Amazon：2026年6月26日（金）

・公式オンラインショップ：2026年6月26日（金）19:00～

まとめ

髪の乾燥やパサつきが気になる方にとって、「turlin by minum+」は毎日のケアを見直すきっかけになりそうな新シリーズ。

しっとりまとまるTSUYA MOISTと、軽やかな指通りを叶えるTSUYA Wの2タイプから選べるのも魅力です。

さらにCUTIE STREETの限定お守りカード付きボトルはファン必見♡この夏は、洗うたびにツヤめく“水光髪”を体感してみてはいかがでしょうか。