３人組ガールズバンド・ＳＩＬＥＮＴ ＳＩＲＥＮが、６年ぶりのフルアルバム「ＴＲＩＡＮＧＬＥ」を引っ提げ、結成１６年にちなみ１６都市を巡る全国ツアーを開催中だ。キーボード・黒坂優香子（３７）が第１子妊娠中で不在の中、ボーカル・すぅ（３３）とベース・山内あいな（３７）に、バンドへの情熱や活動休止中の心境、そして再び日本武道館を目指す思いを聞いた。

アイドルポップな楽曲が若い世代に人気を博し、２０１５年にガールズバンド史上最速で単独武道館公演を達成。その後メンバーの脱退と２年間の活動休止を経て、３人体制でリスタートした。

アルバム名には、休止期間中の思いが込められている。すぅは「『３人になっちゃったんだね』と言われるのがすごい悔しかった。私たちは失ったのではなく、自分たちの意志で選択して誇りをもった３ピース。三角形は強固な象徴でもあって、それを音楽で伝えたかった」と明かした。

メンバーのライフステージが変わる中でも、山内は「人生とともにバンドも柔軟に進化しながら、音楽を届けられるだって気づけた」と語った。

再出発した“サイサイ”が目指す舞台は一つ。すぅが「武道館でもう一回ライブができたら」と話すと、山内も「武道館はまた立ちたいと思うし、ずっと憧れ」と呼応した。その上ですぅは、「女性だけでバンドを続けることは難しいこともあるけど、私たちが人生を謳歌（おうか）している姿を見せることで、女の子たちの希望となるバンドになりたい」と決意をにじませた。再び武道館へ。唯一無二のガールズバンドは輝き続ける。

◇ＳＩＬＥＮＴ ＳＩＲＥＮ（サイレントサイレン） １２年にメジャーデビュー。山内あいな、すぅ、黒坂優香子の３人全員が読者モデル出身。代表曲に「八月の夜」「チェリボム」。すぅは「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」など多くのアイドルに作詞提供も行う。山内はバンドアイコン「サイサイくん」やグッズのデザインも手がけ、１９年に絵本作家デビュー。夫はｇｏ！ｇｏ！ｖａｎｉｌｌａｓのギタリスト・胗沢進太郎。黒坂は新体操が特技で、今年２月に第１子妊娠を発表。