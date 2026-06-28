7月配信のNetflixドラマ「ガス人間」で俳優デビューするモデルのUTAさん（28）が6月29日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に初出演します。



【写真】父は本木雅弘さん、母は内田也哉子さん。俳優デビューするUTAさん

UTAさんは1997年、東京都生まれ。父は俳優の本木雅弘さん、母はエッセイストの内田也哉子さん、祖父は歌手の故・内田裕也さん、祖母は俳優の故・樹木希林さんという日本を代表する著名な芸能一家で育ちました。幼いころからインターナショナルスクールで学び、中学時代はスイスへ留学。その際、祖母と一緒に入学手続きを行ったそうです。



高校からはプロバスケットボール選手を目指し、米国のエリート校へ。その後、2018年にフランスのモデルエージェンシーと契約し、パリ・ファッション・ウィークでランウェイデビューを果たしました。現在は東京を中心にミラノ、ロンドン、ニューヨークでもモデルとして活動しています。



番組では、家で祖父を「裕也」と呼び捨てにしていた驚きの日常や、「いろは歌」から日本の心を教えてくれた祖母との深い絆を語るほか、貴重な過去のVTRも披露されます。また、モデルデビューに至った経緯、祖母や父からの後押しなども紹介。さらに、俳優業へ進出するにあたって、父から芸能界で生き抜くための厳しくも愛ある言葉が…。高身長で端正な顔立ちのUTAさんが紡ぐ偉大な家族へのリスペクトと、自身の挑戦の軌跡に迫ります。