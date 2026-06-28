話題の“一言”はどう生まれた？ 長友佑都が舞台裏を明かす「律とか滉とかも案を出してくれて…」【W杯】
日本代表DFの長友佑都がスウェーデン戦後のインタビューで連発し、話題となっている「マンマミーア！」について言及した。
６月25日、日本代表は北中米ワールドカップのグループステージ第３節で、スウェーデンと対戦し、１−１のドローに終わった。
この試合で75分から途中投入され、５大会連続出場を果たした長友は試合後のインタビューで、「マンマミーア！」を連発。カタールW杯で流行させた「ブラボー」に続く、決め台詞が反響を呼んだ。
27日の取材で、このワードについて質問を受けると、「（堂安）律とか（板倉）滉とかも何を言うか、いろんな案を出してくれて（笑）。実際は決まってなかったんですよ。決まってなかったので、実際あのテンション、試合後のテンションとかアドレナリンで出てくる言葉かもしれないし、やってみないとわからない」と、生まれた経緯を明かした。
ただ、ブラジル戦を前にもちろん浮かれてはいない。
「言葉も大事ですけど、やっぱりピッチでしっかりと示していかなきゃいけないので。自分も出たらサイドの選手をバシバシ止める準備はできてますし、負ける感覚は全くないんで、５大会出場したとか、いろんな記録が出てますけど、記録というのはいつか誰かに後輩たちに打ち破られるんで、それよりも記憶に残すところを意識して、この日本代表チームに長友がいたと、優勝メンバーに長友がいたということを皆さんの心の中に刻めるようにやりたいと思います」
ブラジル戦、長友が「マンマミーア！」と叫ぶ光景を日本中が待ち望んでいる。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
６月25日、日本代表は北中米ワールドカップのグループステージ第３節で、スウェーデンと対戦し、１−１のドローに終わった。
この試合で75分から途中投入され、５大会連続出場を果たした長友は試合後のインタビューで、「マンマミーア！」を連発。カタールW杯で流行させた「ブラボー」に続く、決め台詞が反響を呼んだ。
ただ、ブラジル戦を前にもちろん浮かれてはいない。
「言葉も大事ですけど、やっぱりピッチでしっかりと示していかなきゃいけないので。自分も出たらサイドの選手をバシバシ止める準備はできてますし、負ける感覚は全くないんで、５大会出場したとか、いろんな記録が出てますけど、記録というのはいつか誰かに後輩たちに打ち破られるんで、それよりも記憶に残すところを意識して、この日本代表チームに長友がいたと、優勝メンバーに長友がいたということを皆さんの心の中に刻めるようにやりたいと思います」
ブラジル戦、長友が「マンマミーア！」と叫ぶ光景を日本中が待ち望んでいる。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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