小川にはオランダ戦のようにインパクトある活躍をブラジル戦でも期待したい。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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　2026年６月29日（現地時間30日）、北中米ワールドカップを戦う日本代表が決勝トーナメント１回戦（ラウンド32）でブラジル代表と対戦する。この大一番、優勝候補を相手に“ジャイアントキリング”を起こすためには、何が必要なのか。小川航基が勝利へのイメージを語った。

「失点しないことが一番のポイントです。メンタル的にも、先制点は勝ちたいチームにとってすごく重要。まずはゼロの時間を長くして、その中で僕たちには得点を取れる選手が揃っているので、しっかりゴールを奪いたいです」

　小川は今の日本なら十分にチャンスを作れると確信している。

「ブラジルの守備はすごく強いですが、僕たちにも攻撃のクオリティはあります。決定機は必ず訪れると信じていますし、そこで決め切れるかが大事です」
 
　世間の評価ではブラジルが有利だ。小川も「誰がどう見てもブラジルは優勝候補」と認める一方で、日本が勝機を見出せる鍵もあると考えている。

「自信を持って臨めます。ブラジルはゼロの時間が長ければ長いほど焦るはず。一方で、僕らは割り切った戦い方が必要になるかもしれません。無失点の時間をできるだけ長く保って、そのうえで少ないチャンスを仕留めたいです」

　守備で粘り、訪れた好機を確実にモノにする--。ブラジル相手に日本が描く勝利へのシナリオは明確だ。世界を驚かせる一戦となるか。その戦いぶりに注目したい。

取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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