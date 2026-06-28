「ブラジルは焦るはず」小川航基が大一番で描く“番狂せ”への鍵とは？【W杯】
2026年６月29日（現地時間30日）、北中米ワールドカップを戦う日本代表が決勝トーナメント１回戦（ラウンド32）でブラジル代表と対戦する。この大一番、優勝候補を相手に“ジャイアントキリング”を起こすためには、何が必要なのか。小川航基が勝利へのイメージを語った。
「失点しないことが一番のポイントです。メンタル的にも、先制点は勝ちたいチームにとってすごく重要。まずはゼロの時間を長くして、その中で僕たちには得点を取れる選手が揃っているので、しっかりゴールを奪いたいです」
小川は今の日本なら十分にチャンスを作れると確信している。
「ブラジルの守備はすごく強いですが、僕たちにも攻撃のクオリティはあります。決定機は必ず訪れると信じていますし、そこで決め切れるかが大事です」
世間の評価ではブラジルが有利だ。小川も「誰がどう見てもブラジルは優勝候補」と認める一方で、日本が勝機を見出せる鍵もあると考えている。
「自信を持って臨めます。ブラジルはゼロの時間が長ければ長いほど焦るはず。一方で、僕らは割り切った戦い方が必要になるかもしれません。無失点の時間をできるだけ長く保って、そのうえで少ないチャンスを仕留めたいです」
守備で粘り、訪れた好機を確実にモノにする--。ブラジル相手に日本が描く勝利へのシナリオは明確だ。世界を驚かせる一戦となるか。その戦いぶりに注目したい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
「失点しないことが一番のポイントです。メンタル的にも、先制点は勝ちたいチームにとってすごく重要。まずはゼロの時間を長くして、その中で僕たちには得点を取れる選手が揃っているので、しっかりゴールを奪いたいです」
「ブラジルの守備はすごく強いですが、僕たちにも攻撃のクオリティはあります。決定機は必ず訪れると信じていますし、そこで決め切れるかが大事です」
世間の評価ではブラジルが有利だ。小川も「誰がどう見てもブラジルは優勝候補」と認める一方で、日本が勝機を見出せる鍵もあると考えている。
「自信を持って臨めます。ブラジルはゼロの時間が長ければ長いほど焦るはず。一方で、僕らは割り切った戦い方が必要になるかもしれません。無失点の時間をできるだけ長く保って、そのうえで少ないチャンスを仕留めたいです」
守備で粘り、訪れた好機を確実にモノにする--。ブラジル相手に日本が描く勝利へのシナリオは明確だ。世界を驚かせる一戦となるか。その戦いぶりに注目したい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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