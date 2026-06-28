今回は、妻を家政婦扱いしたモラハラ夫を捨てたエピソードを紹介します。

こんな夫、もういらない…

「育児も家事も一切せず、私に暴言ばかり吐く夫と20年以上結婚していました。しかし娘の後押しもあり、私自身も経済的に自立し娘と2人でやっていく自信がついたので、『こんな夫、もういらない……』と思い、離婚することにしました。

夫に離婚の意思を伝えると、『誰のおかげで飯が食えてたんだよ？』と怒鳴られました。でもこれまで夫が生活できていたのは、私が家事も育児も全部やっていたからです。夫はまったく料理ができないので、『野菜炒めすら作れないくせに……』と言ってやったら、黙っていました。

そして私を家政婦扱いしていた夫と離婚し、娘と幸せに暮らしています。仕事も順調で、夫ともっと早く離婚すれば良かったと思っているぐらいです」（体験者：40代女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ この女性は、離婚前、夫より稼ぐようになっていたそう。夫に「お前なんかが稼げるわけがない」とバカにされたようですが、とんだ勘違いですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。