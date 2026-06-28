漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース「ダブルインパクト」チームがおくる、新・お笑いネタ特番「お笑いダブルステージ」を、本日6月28日（日）よる10:30〜11:25 日本テレビ・読売テレビ系で放送。この番組は、漫才とコントの両方に精通した実力派芸人が一気に漫才とコントをダブルで披露する、新たなスタイルのお笑い番組。

「M-1グランプリ」、「キングオブコント」などの賞レースやライブで圧倒的な実績を誇り、名実ともにトップクラスのかまいたちがMCとして見守る中、同じく二刀流で活躍するトレンディエンジェル、ニッポンの社長、ロングコートダディの3組が、怒涛の漫才＆コントを一気に披露する。

■漫才・コントの振れ幅にスタジオ騒然！ロングコートダディが魅せる“二刀流の真骨頂”

1組目は、洗練された唯一無二の世界観を持つロングコートダディ（堂前透・兎）。「M-1グランプリ2022」では3位、「キングオブコント2025」では優勝に輝いた、まさに二刀流の申し子。

漫才とコントを連続で見られることで、ゲストの白石聖は「全然違う！連続で見られてより面白い」と唸る！精巧に組み立てられた漫才に対して、最高にバカバカしいコントで、爆笑を誘うロングコートダディのギャップに注目だ。

■初代「ダブルインパクト」王者！ニッポンの社長が放つ“狂気のコント”にかまいたちも衝撃!?

2組目は、関西お笑い界が生んだ異才であり、今や全国の賞レースを震撼させ続けるニッポンの社長（辻クラシック・ケツ）。「キングオブコント」ではファイナリストの常連。さらに昨年実施した「ダブルインパクト2025」では初代王者となった実力者だ。

そんな彼らが魅せる漫才は、一筋縄ではいかない「異色」という言葉がふさわしい展開。漫才の予測不能なラリーでスタジオをザワつかせたかと思えば、十八番であるコントステージでは彼らの真骨頂である“狂気”が炸裂する。ケツのキャラクターと辻のバイオレンスが融合した、ニッポンの社長にしか作れない“衝撃の展開”を目の当たりにし、百戦錬磨のMC・かまいたちの2人が思わず言葉を失う。白石も「緩急がすばらしい！」と一気に引き込まれる！

■「M-1」王者が魅せる格の違い！トレンディエンジェル 怒涛のハゲネタ＆超貴重なコントに後輩達も衝撃

3組目は、2015年「M-1グランプリ」王者であり、誰もが認めるお笑い界の国民的スター・トレンディエンジェル（たかし・斎藤司）。彼らがこの若き実力派たちの戦場に殴り込みをかける。なんとテレビで漫才とコント二刀流を披露するのは初！

圧倒的なテンポと破壊力を持つ「怒涛のハゲネタ漫才」で劇場さながらの爆笑をかっさらった後、彼らが挑むのはテレビ初披露のコント。「M-1」王者という肩書きを持ちながらも、全力で振り切ったコントに挑む先輩の姿に、ロングコートダディ、ニッポンの社長の4人も息を呑むが…!? 泥臭い笑いへの執念に注目だ。

■ここでしか聞けない本音が爆発！かまいたち×賞レース覇者たちの“異色のトーク”も満載

ネタだけでなく、MCかまいたち×3組による激熱なトークセクションも。「キングオブコント2017」王者であり、「M-1グランプリ」でも激闘を繰り広げてきたかまいたちだからこそ引き出せる、芸人たちの本音トークが満載。

さらに、先日出そろった「ダブルインパクト2026」ファイナリストの顔ぶれを見て、王者たちが注目のポイントを語り合う！ロングコートダディが語る「ダブルインパクト」の大変さとは？昨年、「ダブルインパクト」優勝を経てニッポンの社長が掴んだビッグチャンスとは？

「漫才だけじゃない、コントだけじゃない。これが、現代お笑い界の最高到達点だ。」テレビの前の誰もが、その凄まじい笑いの衝撃（ダブルインパクト）に圧倒されること間違いなしのスペシャル番組。どうぞお楽しみに！

なお、「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」決勝は、日本テレビ・読売テレビ系全国ネットで7月20日（月・祝）よる7:00〜10:04 3時間生放送。