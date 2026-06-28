◇米女子ゴルフツアー 全米女子プロ第3日（2026年6月27日 米ミネソタ州 ヘーゼルティンナショナルGC＝6760ヤード、パー72）

第3ラウンドが行われ、24位から出たツアー3勝の山下美夢有（24＝花王）が3バーディー、1ボギーの70で回り、通算4アンダーの12位に浮上した。

U―NEXTのインタビューに応じた山下は「風が強い中でのラウンドだったけど、粘った後半は2つ（バーディーを）取ることができたので、良かった」と安堵（あんど）の表情で話した。

パープレーで折り返し、14番でバンカーからベタピンにつけると、パー5の15番ではグリーン手前からの第3打をピン側に寄せて連続バーディーを奪った。

フェアウエーキープ率85・71％は1位。パーオン率83・33％は2位。強風の中でも精度の高いショットは乱れなかった。

一方で「ラインを読むのが難しい。この3日間パットが課題」とグリーン上を反省点に挙げた。合計31パット。17番の2メートルなどチャンスを逃した場面もあった。ショットの良さを生かし切れない消化不良の1日でもあった。

トップと7打差で最終日を迎える。25年AIG全英女子オープン以来のメジャー2勝目、そして先週のメイヤー・クラシックに続く2週連続優勝にはビッグスコアが必要。山下は「最終日はもう少し（バーディーを）取れるように頑張りたい」と力を込めた。