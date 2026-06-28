中森明菜、今夜『Golden SixTONES』出演 韓国でSixTONESと歌って踊って大はしゃぎ
中森明菜が約20年ぶりに日本テレビのバラエティーに出演する『Golden SixTONES』が今夜21時より放送。『出張Golden SixTONES in 韓国』と題し、SixTONESの6人と韓国ロケへと出かけ、歌って踊っての大はしゃぎを見せる。
【写真】韓国でみんなでサイクリングを楽しむSixTONES
SixTONESと豪華ゲストが童心にかえって全力で楽しむ、トークあり、グルメあり、クイズあり、ゲームありの超王道スタジオバラエティー『Golden SixTONES』。
今夜は、女性歌手初となる2年連続レコード大賞受賞など、数々の伝説を残してきた歌姫・中森明菜が20年ぶりに日テレバラエティーに登場。最近韓国ドラマにハマっているという中森のために、みんなでスタジオを飛び出し番組初の海外ロケへと出かけ、韓国の人気スポットを巡りながらご褒美グルメを懸けたゲームに挑戦する。
久々のバラエティー出演となる中森は、オープニングからSixTONESを驚かせようと、サプライズを仕掛けて登場。そんな中森のおちゃめな姿に、メンバーは「すげぇ！」「マジ!?」と大興奮。さらに、今回の出演理由について、中森から「大好きな皆さんなので」と、うれしい言葉をもらい、「そんなことある!?」と大感激する。
さっそく意気投合した7人は、ソウル屈指の若者の街・ホンデへ。韓国の最先端グルメやトレンドが集まる人気スポットで、まずはのんびり街歩き。と思っていると、突如、7人の前にサイズ姉さんが出現！ いきなり、身の回りにあるアレにコレは入るのか？入らないのか？を予想する新感覚の目利きゲーム『サイズの晩餐in韓国』がスタート。
今回予想するのは、『10円パン焼き機の中にシャーレは入る？入らない？』。韓国の人気スイーツ『10円パン』を焼くプレートに、理科の実験などで使うシャーレは入るのかを予想。考察の参考に、番組スタッフから10円パンを渡された中森は、サイズを確かめる前にパンを食べてしまう大暴走。さらに、パンの中に入っているチーズを伸ばす『チーズ伸ばし対決』で中森が最長記録達成!? 久々のバラエティーを全力で楽しむ中森の姿に、メンバーも「明菜さん！」と大笑い！ 肝心のクイズの正解は、中森がデビュー曲『スローモーション』の音楽にのせて実演。入るのか？入らないのか？驚きの結末に、中森も「やったー！」と大喜び。
その後は、ホンデのグルメストリートで、みんなでガチの食べ歩き！制限時間10分にもかかわらず、プリ機で記念撮影を始めたり、お土産を買ったり、ストリートミュージシャンと踊ったり…。それぞれが勝手気ままに行動し、まさかの事態に…。
日テレのお天気キャラクター・そらジローがさまざまな試練に挑戦し、できるのか？できないのか？を当てる予想クイズ『そらジローチャレンジin韓国』。今回はホンデの一角を貸し切り、夢の50メートル走対決が実現。そらジローの相手は、世界190ヵ国で配信されているアニメの主人公で、韓国の国民的キャラクター『ポロロ』。両者の意地とプライドを懸けた熱い戦いに、中森も「がんばれ、そらー！」と大熱狂！世界中の子どもたちに愛されている超人気者に、そらジローは勝てるのか…!?
さらに、ミシュラン獲得の超豪華ご褒美グルメを懸け、みんなでカラオケ大会！そして、実は24年前、SixTONESと縁のある人物とバラエティー番組で共演していた中森に、思いがけないサプライズが…！
韓国ドラマのロケ地としてもおなじみ、自然を満喫できる『ハンガン公園』で、みんなで2人乗りの自転車に乗ってサイクリング。中森の隣の“特等席”を懸けたジャンケンバトルが勃発！勝つのは果たして…？
「明菜さんは普段、自転車に乗るの？」「料理はするの？」など、謎めいた中森のプライベートな話を聞きながらサイクリングを楽しんでいると、またもやサイズ姉さんが登場！
最後のゲームは、番組名物の動体視力ゲームと中森の名曲『DESIRE -情熱-』がコラボした『動体DESIRE球児』。円陣の真ん中に“真っ逆さまに”落下した物が何かを当てる。問題は全2問。何が落ちたか全員そろって正解すれば、韓国に行ったら一度は食べたいハンガン・ラーメンのご褒美が。しかし、動体視力に自信がないという中森は、「大根！」「白菜！」と野菜にとらわれ珍解答を連発！苦戦する一同に、今回だけの特別ルール『DESIREチャンス』が発動！ 一体それは…？ 全員そろって正解し、中森念願のハンガン・ラーメンをゲットできるか!?
中森明菜が出演する『Golden SixTONES』は、日本テレビ系にて今夜6月28日21時放送。
【写真】韓国でみんなでサイクリングを楽しむSixTONES
SixTONESと豪華ゲストが童心にかえって全力で楽しむ、トークあり、グルメあり、クイズあり、ゲームありの超王道スタジオバラエティー『Golden SixTONES』。
久々のバラエティー出演となる中森は、オープニングからSixTONESを驚かせようと、サプライズを仕掛けて登場。そんな中森のおちゃめな姿に、メンバーは「すげぇ！」「マジ!?」と大興奮。さらに、今回の出演理由について、中森から「大好きな皆さんなので」と、うれしい言葉をもらい、「そんなことある!?」と大感激する。
さっそく意気投合した7人は、ソウル屈指の若者の街・ホンデへ。韓国の最先端グルメやトレンドが集まる人気スポットで、まずはのんびり街歩き。と思っていると、突如、7人の前にサイズ姉さんが出現！ いきなり、身の回りにあるアレにコレは入るのか？入らないのか？を予想する新感覚の目利きゲーム『サイズの晩餐in韓国』がスタート。
今回予想するのは、『10円パン焼き機の中にシャーレは入る？入らない？』。韓国の人気スイーツ『10円パン』を焼くプレートに、理科の実験などで使うシャーレは入るのかを予想。考察の参考に、番組スタッフから10円パンを渡された中森は、サイズを確かめる前にパンを食べてしまう大暴走。さらに、パンの中に入っているチーズを伸ばす『チーズ伸ばし対決』で中森が最長記録達成!? 久々のバラエティーを全力で楽しむ中森の姿に、メンバーも「明菜さん！」と大笑い！ 肝心のクイズの正解は、中森がデビュー曲『スローモーション』の音楽にのせて実演。入るのか？入らないのか？驚きの結末に、中森も「やったー！」と大喜び。
その後は、ホンデのグルメストリートで、みんなでガチの食べ歩き！制限時間10分にもかかわらず、プリ機で記念撮影を始めたり、お土産を買ったり、ストリートミュージシャンと踊ったり…。それぞれが勝手気ままに行動し、まさかの事態に…。
日テレのお天気キャラクター・そらジローがさまざまな試練に挑戦し、できるのか？できないのか？を当てる予想クイズ『そらジローチャレンジin韓国』。今回はホンデの一角を貸し切り、夢の50メートル走対決が実現。そらジローの相手は、世界190ヵ国で配信されているアニメの主人公で、韓国の国民的キャラクター『ポロロ』。両者の意地とプライドを懸けた熱い戦いに、中森も「がんばれ、そらー！」と大熱狂！世界中の子どもたちに愛されている超人気者に、そらジローは勝てるのか…!?
さらに、ミシュラン獲得の超豪華ご褒美グルメを懸け、みんなでカラオケ大会！そして、実は24年前、SixTONESと縁のある人物とバラエティー番組で共演していた中森に、思いがけないサプライズが…！
韓国ドラマのロケ地としてもおなじみ、自然を満喫できる『ハンガン公園』で、みんなで2人乗りの自転車に乗ってサイクリング。中森の隣の“特等席”を懸けたジャンケンバトルが勃発！勝つのは果たして…？
「明菜さんは普段、自転車に乗るの？」「料理はするの？」など、謎めいた中森のプライベートな話を聞きながらサイクリングを楽しんでいると、またもやサイズ姉さんが登場！
最後のゲームは、番組名物の動体視力ゲームと中森の名曲『DESIRE -情熱-』がコラボした『動体DESIRE球児』。円陣の真ん中に“真っ逆さまに”落下した物が何かを当てる。問題は全2問。何が落ちたか全員そろって正解すれば、韓国に行ったら一度は食べたいハンガン・ラーメンのご褒美が。しかし、動体視力に自信がないという中森は、「大根！」「白菜！」と野菜にとらわれ珍解答を連発！苦戦する一同に、今回だけの特別ルール『DESIREチャンス』が発動！ 一体それは…？ 全員そろって正解し、中森念願のハンガン・ラーメンをゲットできるか!?
中森明菜が出演する『Golden SixTONES』は、日本テレビ系にて今夜6月28日21時放送。