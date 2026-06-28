◆米大リーグ ブルージェイズ４―７レンジャーズ（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・レンジャーズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、今季ワーストに並び３度目の１試合４三振を喫し、４打席連続三振の４打数無安打で、３試合連続本塁打はならなかった。

レンジャーズの先発は２２年にガーディアンズで２２勝を挙げた実績もある右腕のクワントリル。岡本は初対戦だった。１点を追う初回２死一塁の１打席目は低めのスプリットに手が出て空振り三振。４回先頭の２打席目も内角高めに食い込むシンカーを捉えられず空振り三振を喫した。２―６となった５回２死一、二塁の３打席目も、３番手右腕・ロスの前に空振り三振。３点を追う７回１死走者なしの４打席目は、４番手右腕・グレイの前に見逃し三振に倒れた。４打席連続三振は、４月３日（同４日）の敵地・ホワイトソックス戦、５月２２日（同２３日）の本拠地・パイレーツ戦に続いて今季３度目の自己ワーストとなった。

２５日（同２６日）の本拠地・レンジャーズ戦では、３点を追う９回の４打席目に、中堅へ豪快な飛距離４２０フィート（約１２８メートル）の一発で３試合ぶりのアーチとなる１８号２ラン。日本人１年目の右打者では最多だった１８年城島健司（マリナーズ）の１８本塁打に並んだ。そして前日２６日（同２７日）の本拠地・レンジャーズ戦でも２戦連発となる１９号。今季２度目の３戦連発を狙った一戦だったが、アーチは出なかった。

ブルージェイズは１０安打を放って４得点も、投打がかみ合わずに５連敗。３９勝４４敗で借金は５月２０日（同２１日）以来１か月ぶりの「５」となった。