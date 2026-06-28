モデルのUTAが29日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」(月～金、後1・00)に初出演する。



【写真】かわいい～子どもの頃のUTAと在りし日の樹木希林さん

父は名優の本木雅弘、母はエッセイストの内田也哉子、祖父はロックミュージシャンの内田裕也さん、祖母は名女優の樹木希林さんという日本を代表する著名な芸能一家で育った知られざる素顔を明かす。



家では祖父を「裕也」と呼び捨てにしていた驚きの日常や「いろは歌」から日本の心を教えてくれた祖母との深い絆を語るほか、貴重な過去のVTRも公開！さらに、祖母と2人で入学手続きに行ったスイスの名門学校への留学エピソードや、プロバスケットボール選手を目指してアメリカのエリート校へと渡った本気のバスケットボール人生にも迫る。



また、モデルデビューに至った経緯、祖母や父からの後押しなども紹介。そしてモデルから俳優へ…。芸能界で生き抜くための厳しくも愛ある父からの言葉も明かされる。 28歳、高身長で端正なUTAが紡ぐ偉大な家族へのリスペクトと自身の挑戦の軌跡に迫る。



（よろず～ニュース編集部）