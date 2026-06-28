歌手の田辺靖雄が26日、インスタグラムで妻で歌手の九重佑三子との2ショットを公開。反響を呼んでいる。



【写真】「鼻の下が二人とも伸びました」結婚53年 愛あふれる夫婦の姿

田辺は「僕、初めての自撮り！」と記し、写真を投稿。九重が田辺の唇に手をあてる仲むつまじい姿で「歌手協会 唄まつり 朝9時から夜9時まで 長い 長～い1日で疲れたら… 鼻の下が二人とも伸びました！」とユーモアをまじえてつづった。



股関節を痛め、昨年5月に人工関節の手術を受けている田辺。結婚53年のおしどり夫婦に、フォロワーからは「自撮り いい感じですね」「お二人様素敵です」「いつも仲良くて嬉しいです」「コメットさん見ていました、思い出します」「半世紀イメージ変わらないのがスターの証」といったコメントが寄せられていた。



田辺は1945年生まれ、東京都出身。61年、高校在学中の16歳の時に六本木野獣会を結成。63年に歌手・梓みちよとのデュエットで「ヘイ・ポーラ」で人気を博した。九重は46年生まれ。62年にダニー飯田とパラダイスキングのボーカルとしてデビューし、63年に「シェリー」が大ヒット。67年にはTBS系「コメットさん」に主演し、NHK紅白歌合戦では司会を務めた。2人は73年に俳優・森繁久彌さん夫妻の媒酌で結婚。九重は育児のためしばらく芸能活動を休止したが、86年に活動を再開している。長男はミュージシャンの田辺晋太郎。



（よろず～ニュース編集部）