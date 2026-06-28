元日本代表監督ジーコ氏が森保ジャパンについて語った

サッカー日本代表は、6月29日（日本時間30日）に行われる北中米ワールドカップ（W杯）のラウンド32でブラジル代表と対戦する。

かつて選手時代にブラジル代表で活躍し、日本代表も指揮したジーコ氏が森保ジャパンの選手たちを称賛した。米放送局「ESPN」ブラジル版は現地時間6月25日、「日本代表の中村敬斗がW杯でベストプレイヤーの一人だとジーコ氏が警告した」という見出しでレジェンドの見解を伝えた。

今大会で中村はオランダ戦で1ゴールを挙げ、チュニジア戦では1アシストを記録。ジーコ氏は「ここまで（中村は）今大会のベストプレーヤーの一人だ。信じられないほど簡単にプレーしている。右足でも左足でも、中央へ仕掛けることも、縦に突破してクロスを上げることもできるし、ゴールも決める。とにかく凄まじいプレーを見せている」と高く評価した。

さらに、現在クラブアドバイザーを務めるJ1鹿島アントラーズでプレーしたFW上田綺世の名前も挙げた。「鹿島が生んだ点取り屋だ。（上田は）ブラジルとの親善試合でも3点目を決めている。非常に危険な選手だから警戒しなければならない」と危惧した。

昨年10月に東京で開催された親善試合でブラジルは2-3で敗れ、史上初めて日本に黒星を喫した。この試合で中村と上田はゴールを奪っている。ジーコ氏は「日本は大きな進化を遂げている。現在のチームは非常に競争力があり、とても組織化されている。ただ、（ブラジル戦は）日本にとって最も難しい試合の一つになるだろう」と見解を示した。（FOOTBALL ZONE編集部）