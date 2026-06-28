日本対スウェーデン戦でイバン・バートン主審の判定が話題

北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組最終戦で日本代表はスウェーデン代表と1-1で引き分け、両者揃って決勝トーナメント進出を決めた。

この試合を裁いたイバン・バートン主審の判定は話題を呼んでおり、スウェーデンの選手たちは水分補給のタイミングについて厳しく注意を受けていたという。スウェーデン紙「EXPRESSEN」が報じた。

エルサルバドルのバートン主審の判定については不可解な部分があったとして注目を集め、NHKで解説を務めた元日本代表MF本田圭佑が「なんでやねん！」と叫ぶ場面もあった。

日本では後半に入ってMF中村敬斗の短いソックスを履き替えるように指示するタイミングが議論になったが、対戦相手のスウェーデンも主審からの注意に戸惑う部分があったようだ。記事によれば、試合を中継したスウェーデン「TV4」の解説者シアヴォッシュ・ファラヒ氏は「イサク・ヒエンが負傷した際に、スウェーデンの選手たちが水分補強をした際に主審が『激怒していた』と指摘した」と伝えられている。

今大会は前後半の間にそれぞれハイドレーションブレイクが導入されていることもあってより厳しく見られていたのだろうが、これについてMFベンジャミン・ニグレンは「何が起きたのか全く理解できませんでした」と語り、MFガブリエル・グズムンドソンも「正直、何のことか分かりません。チームメートが倒れている間に水分補給をするのは当然のことでしょう」と話すなど、一様に主審の対応に困惑した様子だったという。

FWヴィクトル・ギェケレシュは判定を巡って主審と口論になったことを明かしていたが、この水を飲むタイミングについても「彼らはあらゆる面で神経質になっているように感じました。プレー再開のタイミングや水を飲んではいけないというルールについてもです。時間がある時に飲むのは構わないと思うが、それがなぜダメなのか本当にわかりません」とレフェリングに対して苛立ちを露わにしていたようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）