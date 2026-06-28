作家乙武洋匡氏が、28日までにXを更新。日本時間27日午前4時キックオフだったFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会、1次リーグI組で首位追加したフランスがノルウェーに4−1で勝利した試合、前半32分だけでハットトリックを決めたデンベレのプレーに絶句した。

乙武氏は、試合途中の27日午前4時40分にポスト。「デンベレ、前半で早くもハットトリックか……。」と絶句。「エムバペがいて、デンベレがいて、、、 『W杯優勝』って、こういうチームを全部なぎ倒さなきゃいかんのだな」と記し、震える顔の絵文字を添えている。

日本代表はW杯優勝を目標に掲げる。決勝トーナメントへ向け、改めて、強豪たちの実力を再確認させられる試合が続いている。

とはいえ、フランスは、日本代表とは決勝トーナメントの反対側の山におり、乙武氏のポストに、SNSでは「フランスと当たるのは決勝 ブラジルならまだチャンスあり」と冷静な意見も。また「メッシがいてエムバペがいてネイマールがいるチームでもCLは取れなかった。 今の日本代表はサッカーにおいて1番重要なことは何かを教えてくれている。」と、パリ・サンジェルマンにビッグスター3人が揃っていた時でも欧州CLは優勝できておらず、日本代表のチームとしての熟成度に期待する声も上がった。