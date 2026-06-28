ハイアット リージェンシー 横浜は、「サマーフルーツ・アフタヌーンティー」と「サマーモヒートフェア2026」を7月1日から8月31日まで開催する。

白桃、西瓜、マンゴー、パッションフルーツ、ココナッツ、プラム、レモン、イチジク、ブルーベリー、バナナの10種の夏フルーツを使用して、ホワイトピーチのフルーツハーブティーをベースに桃のジュースとフレッシュパインアップルを合わせたウェルカムドリンク、トップにプラムを飾った白桃とベルベーヌのジュレ、完熟バナナのローストとアーモンドクリームを合わせた西瓜のタルト、マンゴーのかき氷などスイーツ8種、茄子やジャガイモ、ボロネーゼを合わせた一品、カンパチと帆立に白桃を合わせた冷製スープなどセイボリー3種と、自家製イチジクのスコーンをそろえた。提供時間は正午と午後2時半からの各2時間制。料金は6,500円から。

また、西瓜を主役にミントとライムを合わせたモヒート、ドラゴンフルーツにオーキッドシロップを重ねたモヒーーと、ライチを主役にミントとともに仕立てたモヒート、桃を使用したモヒートの4種類を提供する。各1,800円。

場所は1階「The Union Bar ＆ Lounge」。すべて税・サービス料込。