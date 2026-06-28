「正直、腹が立った」“北欧の大砲”を封殺した日本守備陣を批判 スウェーデンコーチが告白した恨み節「強いから蹴りが認められるのは間違いだ」【W杯】
日本のタイトな守りの前に自由を与えられなかったギョケレシュ。枠内シュート0に終わった大砲はフラストレーションを溜め込んでいた(C)Getty Images
シビアな戦いの中で起きていた“バトル”に異論が投げかけられた。
物議を醸しているのは、現地時間6月25日に行われた日本代表とスウェーデン代表による北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組の第3戦だ。1-1で勝点1を分け合って、互いに決勝トーナメント進出を決めた試合にあって、選手たちは激しいマッチアップを随所で展開した。
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とりわけ激しさを極めたのは、スウェーデンの得点源である大型CFヴィクトル・ギョケレシュに対する日本代表DFたちのそれだ。瀬古歩夢、板倉滉、伊藤洋輝の先発CBトリオを軸にタイトなマークで徹底的に対抗。90分を通して枠内シュートはゼロ（総シュート数は1）と、完璧に抑え込んだ。
所属するアーセナルで異彩を放つ怪物FWを“封殺”した日本。もっとも、当のギョケレシュ本人が「（日本側から）何度か激しいキックがあった。イライラした」と振り返ったように、スウェーデン側からみれば、行き過ぎたプレーもあったという。
スウェーデンの日刊紙『Afton Bladet』で「日本との試合では、とにかく勝ち進むために必要なことをやった。でも、ヴィクトルを見ていると、なぜ彼がもっとフリーキックをもらえないのかが理解できなかった」と異を唱えたのは、ヘッドコーチを務めるセバスティアン・ラーションコーチだ。
試合を通してファウルが見逃されていたと訴えるラーションコーチは、「ヴィクトルは彼らしくプレーをしていた。だから責任は審判にある」と審判のジャッジ基準に対して言及。その上で、ファウルと紙一重だったとする日本の対応に不満をこぼした。
「ヴィクトルは我々の攻撃をリードする存在だ。そんな彼が力強く、そしてフェアプレーを心がける誠実さを持っているからといって、日本の選手たちがユニフォームを引っ張ったり、押したり、蹴ったりするのが認められるのは、間違っている。それは正直言って腹が立った」
さらにラーションコーチは「私は『選手に倒れるべきだ』などとは言いたくない。そんな議論はしたくもない。我々が求めているのは、タフで、そして正々堂々とした戦いだった」と吐露。「当然、異なる意見がある人もいるかもしれないが、もっとFKが与えられるべきだったと思うよ」と苛立ちを隠そうとしなかった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]