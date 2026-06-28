JRAが決めた猛暑対策《１日７レースに削減》に対するホースマンの本音…矢作調教師は「北海道での競馬を増やしてほしい」

今月から2歳新馬戦がスタートした。わかりやすく言えば、競走馬たちのプロデビュー戦。そして、翌年のダービーなどを目指す若駒たちの戦いである。新馬がデビューする頃になると、我々が頭を悩ますことがある。それは暑さだ。馬はとても暑さに弱い。

【前編記事】『「夏バテの馬はこう見分ければいい」荒れる夏競馬＆新馬戦、矢作調教師が特別に明かした「攻略法」』よりつづく。

「北海道での競馬を増やしてほしい」

特に暑さに弱いのは大型馬だ。はっきりした理由はわからないが、僕らの肌感覚では間違いなく大型馬ほど暑さに弱い傾向がある。

馬体重が550kgを超える大型馬のフォーエバーヤングもやはり暑さに弱い。だから、4月中に北海道に移し、いまは「夏休み」をとっている。

競馬先進国のなかで、夏場に35度を超えるような気温のもとで競馬をやっている国はまれだ。フランスのドーヴィル、米国のサラトガ・スプリングスのように、夏は避暑地で競馬を開催するのが常識になっている。

日本であれば、本来、夏場は北海道で競馬をするのが妥当だろう。しかし、JRAは新潟や中京でも競馬を開催している。来年から夏の新潟、中京では7レースに減らす方針のようだが、我々ホースマンとしては、北海道での競馬を増やしてほしいと切に願っている。

ナイター競馬案も「簡単ではない」が…

ナイター競馬という選択肢もある。大井競馬場がナイター競馬を始めたのは'86年。売り上げが激減し、どん底状態だった大井競馬を建て直す切り札が、ナイター開催だった。

当時大井の調教師会長だった亡き親父（和人）が、ナイター実現のために海外視察や地元対策に奔走していたことをよく覚えている。

その後、大井のナイター競馬は東京シティ競馬のトゥインクルレースとして定着。売り上げ回復に大きく貢献した。JRAの規模でナイター競馬を開催するのは簡単なことではないが、真剣に考えなくてはいけない時期にきていると思う。

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矢作芳人（やはぎ・よしと）／調教師。'61年東京都生まれ、開成高校卒。'05年に厩舎を開業し、無敗の三冠馬コントレイルや年度代表馬のフォーエバーヤングなど名馬を多数輩出。海外遠征で多くの実績を残していることから「世界のYAHAGI」と呼ばれる

「週刊現代」2026年7月6日号より

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