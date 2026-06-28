決勝トーナメントに進出したサッカーの日本代表は２７日（日本時間２８日）、米テネシー州ナッシュビル近郊で、２９日（同３０日）のブラジル戦へ向けて練習した。ＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝は、今大会初出場となったスウェーデン戦後に飛び出した「マンマミーア！」という“新名言”の誕生秘話を明かした。

前回カタール大会は「ブラボー！」の名言で日本中を沸かせた長友。それに伴い、今大会中もチームメートのＭＦ堂安律、主将のＤＦ板倉滉から「何言うの？」と期待されていたというが「あいつらがいろんな案を出してくれてたので。実際決まってなかったんですよね」と“用意”はしていなかったという。

そして向かえたスウェーデン戦。１−１の後半３０分から出場し、日本選手発となる５大会連続出場の偉業を達成。試合後には「Ｗ杯、マンマミーア（なんてこった！）。４年間、このために準備してきたから。マンマミーア」などと感慨に浸っていた。

長友は「決まってなかったんだけど、実際あのテンションと試合の後のテンションで、アドレナリンで出る言葉、降りてくる言葉。もう信じてやってきたのが、マンマミーアでした」と述懐した。「まあ勝ってなかったんでね、前のブラボーみたいに勢いよくという感じじゃなくて、あんな感じのマンマミーアになった」と説明。ブラジル戦で勝利し、全力で歓喜のマンマミーアを叫ぶ。