まるで「聖火リレー」…スープを継ぎ足し続ける「呼び戻し製法」の元祖店で味わう《究極のとんこつラーメン》

とんこつラーメン発祥の地、福岡県久留米市。そこで誕生し、現在は福岡県内を中心に11店舗を展開するのが、久留米ラーメンの雄ともいうべき「久留米・大砲ラーメン」だ。

戦後間もない1953年に屋台からはじまった同店は、開業時から決して釜を空にすることなく、スープを継ぎ足し続ける「呼び戻し」製法の名付け親。

本場久留米だけでなく、福岡市の中心部・天神地区でも同店のラーメンが味わえるとのことで、いざ実食に出向いた。

本場久留米ラーメンの香りに包まれる

人口160万人を超える福岡市。その中心である西鉄・福岡（天神）駅の南出口から徒歩1分という好立地に店を構えるのが「久留米・大砲ラーメン 天神今泉店」だ。その立地もあって、地元のラーメン好きはもちろん、買い物客やアジア圏からのインバウンド客の姿も多い。朝10:30とやや早めのオープンは、他の飲食店がまだ閉まっている中で、食事難民の救済にも一役買っているだろう。

入店すると早速、熟成されたとんこつスープ特有の香りが店内を包んでおり、食欲をそそる。同店の看板とも言うべき、開業から釜を空にすることなく継ぎ足され続けた「呼び戻し」スープは、香りだけでも存在感が抜群だ。

券売機で食券を購入後、着席してラーメンを待つ。店内は、カウンターが14席・テーブルが20席と、あらゆる客層に対応できる仕様になっており、筆者はカウンターに通された。

そこからは厨房の様子がよく見え、スープ専属のスタッフが配置されていることが見て取れる。そのスタッフの方は、釜から立ち上る湯気を自身の顔に向けて手で扇ぎ、スープの香りを逐一確認していた。

創業の味を受け継ぐ「呼び戻し」スープを実食

筆者が注文したのは「昔ラーメン（並）」（天神今泉店価格 1040円）。目の前に置かれた瞬間に、立ち上る湯気からは濃厚なとんこつの風味が漂う。

一口すすると、クリーミーな口当たりを第一印象として、その後ろから苦味になる直前のようなとんこつのうま味が口に広がる。これが、多くのファンを魅了する「呼び戻し」スープの実力だ。

複数の店舗を展開する中で、開業時からのスープをどう継承しているのかについて、取締役社長の香月望来氏は「新規出店をする際には、本店からスープを持って行き、呼び戻しの連鎖を絶やさないようにしています」と話す。

オリンピックの聖火のように、本店のスープを始祖として、そこから各店に連綿と受け継がれているわけだ。

また、脂は濃厚ながら甘みがあるためくどすぎない。定番メニューのもう一方である「ラーメン」（天神今泉店価格 並・990円）には、市販のラードが使われているが、「昔ラーメン」のラードは自家製というこだわりよう。

博多ラーメン・長浜ラーメンはサクッと食べる軽快な食事にルーツがあるが、久留米で生まれた同店は、重層的でとんこつの香りそのものをたのしむものと言えるかもしれない。

30年以上磨き続けた自家製麺の実力

スープに徹底したこだわりを持つ同店だが、ラーメンのもうひとつの主役である麺にも、もちろん心血を注いでいる。

中細ストレート麺は、低加水らしくサクサクとした食感で口当たりがいい。噛んでみると、濃厚なスープの風味に負けない小麦の香りがフワリと立つ。

今から30年以上前に、製麺所を開設し自社製造を始め、現在でも研究・開発を進めているという。その麺は、業界からも評価が高く、同業他社のラーメン店や、本格中華のオーナーシェフ・イタリアンのシェフからも発注があるそうだ。

トッピングについても、チャーシューは「ラーメン」の場合はもも肉を使用しているのに対し、「昔ラーメン」はバラ肉を使うなど、全体にこってりした1杯に仕上げている。そのパンチ力をブーストさせているのは、「カリカリ」と呼ばれるスープ表面に浮かぶ茶色い粒だ。

正体は背脂の揚げ玉で、このカリカリが入ることにより、スープのこってり感がアップするばかりか、香ばしさもプラスされ多層的な味わいが出来上がる。

卓上には、にんにくや辛味と並んで、とんこつラーメンにはおなじみの紅生姜が設置されているが、香月社長の話で、その歴史を垣間見た。

「久留米ラーメンのトッピングにシナチク（メンマ）がある店は多いです。現在、弊社はたけのこの水煮に味付けしたものを使用していますが、戦後間もない頃、久留米の屋台では水で戻した干したけのこに味付けをし、更に食紅で赤くしていたものが多く使われていました。しかし、昭和30年代後半から仕入れにくくなってきます。そこで白羽の矢が立ったのが紅ショウガだったんです」

伝統の「呼び戻し」スープが支える1杯。それは、古くから続く製法でありながら、職人がひと時も目を離さず、「今」の美味しさを生み出し続けているものだった。

後編記事『「継ぎ足し続けるから不衛生」は誤解…「呼び戻しスープ」の元祖店が明かす、とんこつラーメン1杯への《凄すぎるこだわり》』では、呼び戻しスープの歴史と管理、さらには呼び戻しの衛生面について、香月望来取締役社長を直撃する。

【つづきを読む】「継ぎ足し続けるから不衛生」は誤解…「呼び戻しスープ」の元祖店が明かす、とんこつラーメン1杯への《凄すぎるこだわり》