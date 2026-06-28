セルジオ越後の「新・サッカー一蹴両断」（35）



グループステージ2位通過を決めた日本代表の森保一監督 photo by JMPA





連日熱戦の続く北中米ワールドカップ。サッカー日本代表は危なげない戦いぶりで、グループステージを１勝２分けの２位で通過した。おなじみのご意見番、セルジオ越後氏にここまでの森保ジャパンの戦いぶりを振り返ってもらった。

【本当の力が試されるのはこれから】

決勝トーナメントに向けて、気持ちを引き締めることができたと思えば悪くない。

グループステージ３戦目のスウェーデン戦、日本は１−１の引き分けでグループ２位通過を決めた。負けても３位通過が濃厚だったので、精神的な余裕はあったはず。ただ、試合内容は本当に危なかった。終盤は一方的に攻め込まれた。よく引き分けに持ち込んだなという印象だ。

両国に力の差はほとんどないと思う。でも、この試合ではスウェーデンのほうが勝利への意識が強く、自分たちの強みを押し出してきた。高さで上回る彼らは、日本のプレスを回避するためにロングボールを蹴ってきた。その狙いは当然、日本の選手たちもわかっているのだけど、手を焼いた。特にトップのヴィクトル・ギェケレシュは、うまさはないものの、しっかりとボールをキープして攻撃の軸になっていたね。さすがだよ。

一方の日本は、先制点は見事だった。スピードを生かしてゴールを決めた前田大然はもちろん、アシストをした堂安律の動きもすばらしかった。ただ、同点に追いつかれてからは疲れも見え、また、森保一監督の采配も効果的ではなかった。攻撃よりも守備を優先したからこそDFの渡辺剛や長友佑都を投入したのだろうけど、流れを変えられず、さらに押し込まれた。好セーブを何度も見せたGK鈴木彩艶がいなければ負けていただろう。

グループステージ３試合を振り返ると、初戦は強いオランダに追いついて引き分け（２−２）、２戦目は内紛状態でボロボロのチュニジアに圧勝（４−０）、そして、３戦目はスウェーデン相手に守って守って引き分け。結局、グループで一番弱いチュニジアに勝っただけで、強い相手には勝てなかった。

今回から出場国が32から48に増え、グループステージでは大味な試合が増えた。波乱は少なく、リオネル・メッシもクリスティアーノ・ロナウドも弱い相手に得点を荒稼ぎしている。また、グループ３位でも決勝トーナメントに進めるようになった。日本のグループ２位という成績には一定の評価をすべきだけど、騒ぐほどではない。

むしろ、スウェーデン戦後に日本の選手やスタッフたちが喜んでいる姿を観て、強豪国とはまだ差があるなと感じた。強い国の選手たちは、ここからが本番だとわかっているので、グループステージ通過を決めてもガッツポーズをしないからね。今回の日本は「史上最強」と言われているけど、本当の力が試されるのはこれからだ。

【階段は一歩ずつ上るもの】

ただ、最初にも言ったけど、決勝トーナメントに向けて、スウェーデン戦はいいクスリになった。オランダに引き分けて、チュニジアに快勝して、選手もファンもこれでいけると思った部分があったかもしれない。メディアも「優勝だ」と煽るしね。

チームを引き締める意味で、ここでスウェーデンに引き分けたのは悪くないよ。もう一度、自分たちはチャレンジャーであることを意識してくれればいい。

あらためて、このチームが目指すのは優勝じゃないと思う。過去最高のベスト８を達成できれば万々歳だ。僕は今年、森保監督と食事をした時にこう伝えている。「優勝できたら、それに越したことはない。でも、ベスト８もとても名誉なことだよ」とね。だって、日本サッカーの歴史で初めてだよ。外国人監督も含めて、今まで誰も達成していないのだから。まずはそこを目指すべきじゃないかな。

ちなみにその時、僕は森保監督に日光東照宮のお守りをふたつ渡した。前回のカタール大会前にも同じものをふたつ渡したのだけど、ドイツ、スペインに勝って２勝してくれた。験を担いで今回もふたつ渡したけど、ひとつでも多く勝ってくれるといい。期待したいね。

階段は一段ずつ上るもの。一番上ばかり見ていると、足を踏み外してしまう。だから足元を見て、一段ずつ着実に上るべき。森保監督も選手たちも、目の前の試合に集中して上を目指してほしい。

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