「豊臣兄弟！」（NHK）では信長（小栗旬）が安土城を完成させ、祝宴が開かれる。安土城とその周辺の城を取材した今泉慎一さんは「安土城といえば“天主”と“総石垣”が画期的だったが、そのどちらにも手本となる先行モデルがあった」という――。

■安土城の象徴「天主」「総石垣」

第18回：観音寺城（滋賀県近江八幡市）

1579（天正7）年5月、3年の月日を経てついに安土城（図表1ー賀県近江八幡市安土町下豊浦）が完成。大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK）第25話でも壮麗な天主が登場するようだ。

安土城図、明治時代（部分）（写真＝岩崎鴎雨／PD-Japan／Wikimedia Commons）

まさに天下人、新時代のリーダーにふさわしい城だったはずだ。この城、天主とともにもうひとつの大きな特徴が「総石垣」だ。全山を埋め尽くすような石垣の見応えは、信長の権威を象徴している。

撮影＝今泉慎一（風来堂） 安土城の大手道 - 撮影＝今泉慎一（風来堂）

撮影＝今泉慎一（風来堂） 伝・羽柴秀吉邸の石垣 - 撮影＝今泉慎一（風来堂）

安土城は革命児・信長らしい斬新な城だということは間違いない。だが歴史好きの人なら、実はその先行モデルがあった、ということは知っているかもしれない。天主については、松永久秀の信貴山(しぎさん)城（奈良県平群町信貴山）や多聞城（奈良県奈良市法蓮町1416-1）の四重の櫓を参考にしたといわれる。

【参考記事】なぜ松永久秀は信長に降伏せず「爆死」を選んだのか…居城・信貴山城跡で見えた「平蜘蛛の茶釜」伝説の真相

では、もうひとつの総石垣のモデルは……というと、実は安土城から峰続きの山城にあった。観音寺城（図表1⊆賀県近江八幡市安土町石寺）だ。

■安土城をはるかに凌ぐ巨城

六角(ろっかく)義賢(よしかた)、またの名を六角承禎(じょうてい)。京都にルーツを持つ近江国（現・滋賀県）の戦国大名だ。信長の妹・お市の嫁ぎ先、浅井家も一時は義賢に臣従していたし、京を追われたのちの15代将軍・足利義昭も義賢のもとに身を寄せた時期もある。

落合芳畿画「太平記英雄傳 佐々木六角承禎」、慶応3（1867）年、東京都立図書館所蔵

この六角家の居城・観音寺(かんのんじ)城が、戦国でも稀に見るほど広大かつ凝った造りの城なのだ。特に城域の広大さは「全山＝城」といっても過言ではない。さらに比高（麓からの標高差）も、安土城の105mに対して、観音寺城は325mと、およそ3倍も高い。つまり、安土城を遥かに凌ぐ標高と城域の広さを誇る居城なのだ。

撮影＝今泉慎一（風来堂） 観音寺城からの眺望。中央奥が近江富士こと三上山 - 撮影＝今泉慎一（風来堂）

脅威なのは城域や比高だけではない。城内の至るところに、石垣はじめ石造りの構築物が築かれている。それらを東から順に見てゆこう。

撮影＝今泉慎一（風来堂） 観音寺城の縄張図（現地案内板より）。10〜18の赤線が主尾根 - 撮影＝今泉慎一（風来堂）

■尾根沿いの曲輪に残る石垣の数々

まず、城の北東端にある「伝・布施淡路丸」。基本的には土の急斜面に囲まれているが、上端部分だけ石垣が積まれている。

撮影＝今泉慎一（風来堂） 伝・布施淡路丸の外周部の東側 - 撮影＝今泉慎一（風来堂）

撮影＝今泉慎一（風来堂） 伝・布施淡路丸の城内 - 撮影＝今泉慎一（風来堂）

曲輪内はほぼ正方形で、周囲が一段と高くなっている。土塁もあるが、一部は石垣で囲ってある。ぐるっと囲んだ窪地状の方形曲輪、甲賀や伊賀でよく見られるタイプだが、甲賀や伊賀のそれは、たいてい土塁のみで石垣はあまり見かけない。石垣は自然石を積んだ野面積みだが、隙間に細かい石を詰め崩れにくくしている。

撮影＝今泉慎一（風来堂） 石垣の外側面 - 撮影＝今泉慎一（風来堂）

「伝・布施淡路丸」から西へと伸びる尾根上に並ぶ曲輪群は、ほぼ土造り。ただし最も西端の「伝・沢田丸」から少し下ったあたりには、見事に一直線に伸びる石垣が見られる。

撮影＝今泉慎一（風来堂） 登山道から少し入った位置にある石垣 - 撮影＝今泉慎一（風来堂）

上記の縄張図には記載がないが、ここは「伝・蒲生(がもう)邸」ともされる。蒲生家といえば、六角家から織田家へと主君を変えた近江名家。本能寺の変直後に安土城が落城した際、蒲生(がもう)賢秀(かたひで)・賦秀(やすひで)父子が信長親族の女性たちを救出。息子の賦秀はのちの蒲生氏郷(うじさと)。豊臣政権下で大出世を遂げる人物なので、「豊臣兄弟！」後半で登場が待たれる武将の一人だ。

■伝・本丸付近には石垣以外の遺構も

ここまで見てきた主尾根は東西に伸びるが、「伝・沢田丸」から南へも尾根が伸びている。観音寺城の「伝・本丸」は、その尾根を下った先にある。標高は「伝・本丸」のほうが30〜40m低い。主尾根付近より平地が広かったため、この位置になったのだろうか。

撮影＝今泉慎一（風来堂） 伝・本丸の内部 - 撮影＝今泉慎一（風来堂）

土塁と石垣のハイブリッド構造物が西面と南面を守っている。「伝・本丸」への入口は3カ所。東側からのルートには大石段が伸びている。

撮影＝今泉慎一（風来堂） 大石段を下から見上げる - 撮影＝今泉慎一（風来堂）

石造りの長大な石段ということで、「最初に見た安土城の大手道のモデルだったのでは？」との説もあるようだ。確かに傍に排水溝があるところなど共通点はあるが、幅も狭いし微妙に屈曲している。同類とみなすには無理がある。

逆の西側は、入口は食い違い虎口になっている。さらにその先は、麓の桑実寺(くわのみでら)からの登山道。なかなか急な坂道で、少し下った位置には井戸がある。

撮影＝今泉慎一（風来堂） 伝・本丸の裏虎口 - 撮影＝今泉慎一（風来堂）

撮影＝今泉慎一（風来堂） 大夫井戸。石組枠の中に今も水をたたえる - 撮影＝今泉慎一（風来堂）

井戸の中はもちろん、屋根のような構造物まで石積み。これは極めて珍しい。三つ目の「伝・本丸」への入口は、南下に隣接する「伝・平井丸」から尾根づたい。ただしこの尾根、一部に切れ込みがあるため、そこを埋めて道を繋げてある。その様子は、側面から見るとよくわかる。

撮影＝今泉慎一（風来堂） 大石段下から少し南の登山道より - 撮影＝今泉慎一（風来堂）

石垣だけでなく、井戸も井戸の屋根も、通路まで。「総石垣の元祖」とみなされるだけある。

■新幹線の車窓からも見えるシンボル

しかし、これだけではない。「伝・平井丸」には、門柱のように石を重ねた平虎口があるし、急斜面の上端に積まれた石垣は、東端の「伝・布施淡路丸」のそれをはるかに凌ぐ規模だ。

撮影＝今泉慎一（風来堂） 伝・平井丸の平虎口には石段も付属 - 撮影＝今泉慎一（風来堂）

撮影＝今泉慎一（風来堂） 伝・平井丸、側面の石垣。下には急斜面が続く - 撮影＝今泉慎一（風来堂）

その先の「伝・落合邸」や「伝・池田丸」も、本丸同様に石垣と土塁を組み合わせた堤が、曲輪の周囲を固めてある。

撮影＝今泉慎一（風来堂） 伝・池田丸の内部より - 撮影＝今泉慎一（風来堂）

そして、その先の尾根先には、観音寺城で最大の石垣。その名も「大石垣」だ。その落差はなんと10m近く、崖の突端にせり出すようにそびえている。この大石垣、実は東海道新幹線の車窓からも遠謀できる。南西側に面しているので、アングル的には上り（東京行き）が見やすい。向かって左手の車窓に要注目。山肌の緑の中に、そこだけ白色の部分が大石垣だ。

撮影＝今泉慎一（風来堂） 大石垣を直下から見上げる - 撮影＝今泉慎一（風来堂）

■城内には個性的なレア石垣も

ここまででも充分に「お腹いっぱい」だが、まだまだ石垣があるのが観音寺城。しかもここまでとはまるでタイプが異なる、レアなものが二つ。

ひとつは、大石垣から少し谷側に入り込んだ「伝・木村丸」。一見、何の変哲もない石垣に見えるが……。

撮影＝今泉慎一（風来堂） 整形されたらしき石も多数見られる - 撮影＝今泉慎一（風来堂）

近づいてみると、そのレアな構造に気づくことができる。石垣の一部がトンネルのようにくり抜かれている。城用語でいう「埋(うず)み門」だ。

撮影＝今泉慎一（風来堂） 伝木村丸の埋み門。曲輪内部より - 撮影＝今泉慎一（風来堂）

敵に気づかれないように内外を出入りできる、「隠し扉」のような存在が埋み門。有名なところでは姫路城の「るの門」がそうだが、山城ではかなり珍しいのではないだろうか。土造りだとなかなか構造的に難しいし、石垣で囲まれた曲輪は山城ではなかなか存在しない。

レアな石垣をもうひとつ。こちらは「伝・平井丸」から、西側の急斜面を数10m下った場所に突如、現れる。

撮影＝今泉慎一（風来堂） 二段石垣 - 撮影＝今泉慎一（風来堂）

二段になっているのは高さを稼ぐためだと思われる。このパターンは比較的よくあるが、この石垣は不思議なことに、扇状にずれているのだ。片方の突端は、上下ともに角がそろっていて、逆側は離れている。この石垣の存在は以前、発掘調査に携わった方に案内していただいたのだが、その方も「他の城でも見たことがないし、目的は謎」とのことだった。

「伝・平井丸」からの急斜面、縄張図には点線があり、かつては登城路があったのかもしれない（現在は道なき急斜面のため要注意）。この道を登ってくる敵を食い止めるためだとすれば、その場所自体は納得が行くのだが……。

■難攻不落の巨城のあっけない最後

広大な城域と強烈な比高、そして「総石垣」を絵に描いたような観音寺城。まさに難攻不落を絵に描いたような城のようにも見える。六角義賢は、信長が近江へと侵攻してくると、一時は居城・観音寺城に籠城して徹底抗戦の構えだった。

しかし結局、城を放棄し甲賀（滋賀県南部）へと落ちのびてしまう。1568（永禄11）年、ほとんど抵抗らしい抵抗もなく観音寺城は落城。「豊臣兄弟！」でもナレーションだけで役者に演じられることはなかった。ちなみに大河ドラマでは、1992（平成4）年の『信長 KING OF ZIPANGU』で平泉成が演じて以来、六角義賢は登場していない。

その後、観音寺城はほどなくして廃城に。それと入れ替わるように、1576（天正4）年1月より、観音寺城の支城があった場所で安土城の築城が始まる。信長は総普請奉行を古参の家臣・丹羽長秀に任せ、秀吉もまた奉行の一人として、その一端を担うこととなった。

4年後、ついに安土城が完成すると、信長は喜んで家臣や他国の大名、宣教師たちを城に案内し、さらに領民を招いての城内見学、今でいう“ルームツアー”まで実施したという。しかし、そのご自慢の城が、みずからの死と共に焼け、完成からわずか5年で廃城になるとは、信長はもちろん、秀吉も織田家臣団の誰も想像していなかっただろう。

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今泉 慎一（いまいずみ・しんいち）

古城探訪家

1975年、広島県生まれ。編集プロダクション・風来堂代表。山城を中心に全国の城をひたすら歩き続け、これまでに攻略した城は900以上。著書に『戦う山城50』（イースト・プレス）『おもしろ探訪 日本の城』（扶桑社文庫）、監修書に『『山城』の不思議と謎』『日本の名城データブック200』（以上、実業之日本社）。『織田信長解体新書』（近江八幡観光物産協会）など、地域密着濃厚型のパンフレット制作を担当することもある。

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（古城探訪家 今泉 慎一）