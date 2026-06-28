「効果の怪しいクマ撃退スプレー」が大手通販サイトを汚染…クマの専門家が使い続ける信頼性の高いスプレーとは？

3月25日、北海道有数の小樽市から車で1時間半ほど西に向かった積丹半島の兜岬で、銭函トレッキング(@zenibako_trek)さんはヒグマに襲われた。思いもよらない突進にクマ撃退スプレーの噴射が間に合わず、半ば死を覚悟したという。しかしクマの気まぐれのおかげで、最終的には怪我なく生還できた。

前編記事〈ヒグマの奇襲にクマ撃退スプレーが間に合わなかった「登山者の絶叫」…専門家が明かす「スプレーの正しい扱い方」〉では、銭函トレッキングさんのケースを振り返りながら、本来取るべきだった行動を解説している。

本稿では、有効性がきちんと示されていないクマ撃退スプレーが広く流通する日本の現状と正しい銘柄の見極め方などをお伝えする。

クマの出没には兆候がある

そもそも、今回のようにヒグマにいきなり突進されるのはかなりのレアケースだという。元知床財団職員でヒグマの生態に詳しい鳥獣対策コンサルタントで獣医師の石名坂豪氏が語る。

「クマのいそうな場所に入る時には、クマよけの鈴や笛、声などで音を出して、人間の接近をクマに知らせて心の準備をさせることが基本です。この基本を守っていれば、一部の例外を除き、なんの前兆もなくいきなり突進されることはほとんどないはずです。

クマの出没については、例えば、近くの藪でガサガサ音がする、子グマがいる、シカの死体にカラスが群がっているなどの兆候が通常あります。こうした危険信号を見落としていなければ、クマがいきなり突進してくることはまずないと言えます」

改めて、銭函トレッキングさんに当時の状況を聞いたところ、危険信号に気付けなかった可能性はありそうだ。

「ヒグマに遭遇した場所はいわゆる旧道で、海岸沿いの崖地に掘られた手掘り隧道群（ずいどうぐん）があるところです。一本道で脇道はありません。土砂で少し埋まりかけ、見通しが悪くなっていたひとつ奥の隧道から飛び出してきました。このとき子グマがいたかどうかは確認できませんでしたが、後日、付近で子グマを連れたヒグマが目撃されたそうです」

“効果の怪しいスプレー”が流通

クマの出没には兆候があるとはいえ、不運にも遭遇し、間近に迫ってきてしまったら、クマ撃退スプレーで対抗するしかない。しかし日本ではクマへの有効性がきちんと示されていない製品が広く流通しており、注意が必要だという。

「昨今、クマ対策への関心が急速に高まっていることから、人間用の防犯スプレーを『クマにも効く』と言って輸入業者が騙して売っているようなケースもあります。ホームセンターや大手通販サイトでも広く流通しているのが現状です。こうしたスプレーを使用して、クマが逃げずに起きるタイプの死亡事故が今後増えることを心配しています。

一部では、クマ撃退スプレーを過信しない方がよいという言説もありますが、歴史ある銘柄のスプレーでは、私を含めて過去何人もの人間がクマ撃退に成功した実績がきちんとあります。要は正しい銘柄のスプレーを選んで準備できるか否かがポイントなのです。

まず米国の政府機関である環境保護庁（EPA）の認証品が推奨されます。日本国内にはこのEPA認証品が6銘柄ほど輸入されていて、EPAの認証基準（飛距離やトウガラシ成分の濃度など）に準拠して製造された国産品も1銘柄あります。

このあたりの製品ならば、おそらくクマに対して有効だと思います。ただし私自身や周囲の知人は『カウンターアソールト』以外の銘柄をクマに対して噴いたことがないので、これらの銘柄が絶対大丈夫とまでは言い切れません。

また、あらかじめ練習をしておかなければ、迅速にスプレーを取り出してクマに噴射するのは難しい側面があります。クマ撃退スプレーの使用方法等について、座学と実習を組み合わせた講習会も私は仕事として行っています」（石名坂氏）

命を救った事例も

実際、知床岬付近でクマ撃退スプレーがハンターの命を救った事例もある。

「知床財団の元同僚が、知床岬付近で環境省のエゾシカ間引き事業に参加していた時のことです。静かに歩いていたら笹薮の中から至近距離でクマが飛び出してきて、クマの爪が左頬と左腕をかすって転倒し、手に持っていた猟銃を落としてしまった。そこで、間髪を入れずにスプレーを腰から抜いてクマの顔面に向かって吹きかけたところ逃げていったそうです。元同僚は、顔と腕を数針縫う怪我を負いましたが、九死に一生を得ることができました。

猟銃を持っていれば安全かというと必ずしもそうではありません。現場での発砲には法律や安全上の制約が多いからです。知床財団時代に、道路上に親子のクマが出たという通報を受けて私が現場に急行した時のことです。

当時の知床の現場では、人なれをしすぎて人間に対して警戒心を抱かなくなったクマと、安易に車から降りてクマの写真を撮ろうとする人が後を絶たずカオスな状況になっていました。この時、親子グマがいつも追い払いをしてくる『危険人物』の私から逃げ始めて、まだ車外にいる人たちの方に向かって走っていってしまったのです。

急いで人とクマとの間に割り込んだところ、予想どおり母グマは私に突進してきました。そこで母グマの顔面に至近距離でスプレーを噴射。無事に追い払うことができました。この時は猟銃も持っていましたが、公道上では発砲することができないので、スプレーを使用しました」（同前）

国もスプレーの普及を後押し

近年、国内各地でクマによる死傷者が増えていることを受けて、政府でも対策を講じ始めている。その中で2026年3月に発表された「クマ被害対策ロードマップ」では、クマの捕獲作業等に従事する自治体職員の増員や、箱わなやクマ撃退スプレーといった資機材をむこう5年間で現在の2〜3倍に増やす目標が掲げられている。

しかし、石名坂氏はきちんと効果が示されていないクマ撃退スプレーの流通が放置されている現状に対して改めて警鐘を鳴らす。

「クマ撃退スプレーについては、全国の自治体に2万本を配置する目標となっています。ただし、日本にはスプレーに対する基準がないことから効果の不確かな製品の流通が放置されている。税金を使って配置されるスプレーが効果のないものであれば、事故を引き起こしかねません。

例えば、大手通販サイトで上位にヒットする輸入品のクマ撃退スプレーの中には、北米の製品を装おうとしているのか、白人モデルを画像に使用しているものの、説明文の日本語や漢字フォントに違和感満載のものも見受けられます。また国産を謳う商品が急に増えましたが、クマに対する有効性をきちんと検証した上で販売しているのか怪しいものが多いです。

こうしたスプレーについては、環境省も問題視をしており、消費者庁などとともに情報収集を始めているという話も聞きます。可能な限り早い段階での認証基準の整備や、交付金での購入を許可する（または許可しない）銘柄に関する自治体への通達がなされることを期待しています」

もはやクマとの遭遇は他人事ではなくなっている。より効果の高い対処方法を身に付け、正しいクマ撃退スプレーを選べば、もしもの時の生存率が上がる。くれぐれも誤った情報には踊らされないでほしい。

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