バービーがテニスの試合に出場して学生時代と今の「痩せたい」の「大きな違い」に気づいた話

大学入学のタイミングで北海道から上京したバービーさんは、サークルでも部活でも飲み会でも、かわいい子の周りには自然と人が集まる光景を目の当たりにし、初めて「容姿」によるヒエラルキーにぶち当たったといいます。それからは、「食べること」が「悪」で、「痩せること」が「正義」だと信じ、とにかく痩せなければとダイエットに猛進。そんな大学時代のことを連載「本音の置き場所」第78回の前編で振り返っていただきました。後編では、番組で共演した中村仁美さんに、学生時代ほとんどの時間を捧げたテニスに誘われ、約20年ぶりに試合に出場したバービーさんが感じたことや決意したことを綴っていただきました。

中村仁美さんとテニスをすることに

先日、テレビ番組で「ルッキズム」について語ったら、放送が終わったあと、SNSでこんなコメントを見つけた。

「美容クリニックの動画いっぱい上げてるくせに、ルッキズム語るな」

ここで思い出したことがあった。

私は最近テニスを再開した。学生時代ほとんどの青春を捧げた競技だ。

中村仁美さんと共演した際、「テニスやるんですよね？LINE交換しましょう！」となり、数日後、「ダブルスで試合に出ませんか？」と誘っていただいた。

一緒にテニスをしたこともないのに試合を、という中村さんのバイタリティに笑ってしまったが、スケジュールを確認すると、なんとすっぽり空いているではないか！ すぐに「出ます」と返信した。

20年ぶりに試合に出る前夜は、わくわくして眠れなかった。夜間授乳や溜まった仕事を片付けるために寝られないのではなく、楽しみで寝られないなんて何年ぶりだろう。

結果から言うと、6組総当たり戦、全敗。しかも、3試合目で中村さんは負傷により離脱。ペアを変えてエキシビジョン的に5試合消化した。

昔、学生テニスをしていた私でも、大人になってからテニスを始めた方々の足元にも及ばなかった。技術だけじゃなく、メンタルスポーツといわれる所以だと思う。試合は楽しかったが、己に全然勝てなかったことは、とても悔しくて言い訳したくもなる。

久しぶりにコートに立ってまず感じたのは、フットワークの重さだった。そして、昔の感覚でボールを追いかけていたら一瞬でアキレス腱に違和感を覚えてしまった。中村さんが負傷していなければ、私も怪我をしていたかもしれない。

「痩せたい！」と強く思った理由

今、私の体重は76キロある。現役時代より15キロほど重い。当時と同じストップアンドスタートでかかるアキレス腱への負荷は数十キロ増える。今のままでは私のアキレス腱がもたない。痩せたい！と強く思った。

つまり私は、「細く美しくなりたい」から痩せたいわけではない。

もっと色んな球を拾いたい。もっと強い球を打ちたい。自分の身体を、自分の意思で使いこなしたいからだ。自分の身体の機能性を高められて、勝てる身体が欲しい。

産後、子どものためにそうしたいと思っていたが、テニスの試合に負けたことによってより強く思うようになった。しかも、身体を動かすようになってから、肩こりやむくみ、PMSや生理痛が軽くなるなど嬉しいことだらけなのだ。

とにもかくにも、わくわくすることを見つけられて、毎日の生活に少し張り合いが出てきた。

「自分で選んでいるなら自由」のワナ

美容も整形もダイエットも、「自分で選んでいるなら自由だ」とよく言う。

でも、その“自分で選んでいる”という感覚そのものが、社会から作られている可能性がある。大学生の頃の私がそうだったように、特に若い時期は「自分にとって心地いい身体」なんてまだわからない。

「他者からどう見られるか」が、イコール自分の価値のように感じるからだ。社会が作った理想を、自分の理想だと思い込んでしまう。

だから私は「自己決定だから自由」という言葉を簡単には使えない。自己決定を語るなら、その選択がどれだけ社会から影響を受けているかにも敏感でありたい。

「かわいいが正義」の情報にまみれた現在

そして最近は、若い世代のことが少し心配になる。

私が大学生だった頃、テレビか雑誌か、情報源なんて限られていた。それでも私は痩せたくて仕方なかった。その気持ちに、自分自身がどんどん追い詰められていった。

じゃあ今はどうだろう。

今の若い世代は、その何十倍もの視線の中で生きている。

SNSを開けば、可愛い人がいる。スタイルのいい人がいる。加工された顔がある。整えられた身体がある。アルゴリズムは容赦なく、「これが素敵ですよ」「これが憧れですよ」と理想を流し込んでくる。「かわいいが正義」そんな空気が当たり前みたいに流れている。

生きていけない、と感じてしまう若い子がいるのもわかる。私ですら、雑誌とテレビしかなかった時代にあれほど苦しかったのだから。

誰かに認められるために自分の身体を変えようとは思わない

私はこれからも美容を楽しむと思う。肌の治療もするだろうし、痩せたいと思うこともある。テニスのためにもハムストリングとお尻をもっと大きく育てていきたい。きっとこれからも、自分の身体をより良くするための投資は続けると思う。

でも、昔とは決定的に違うことがある。

私はもう、誰かに認められるために自分の身体を変えようとは思っていない。

痩せることも、鍛えることも、全部自分がより快適に生きるためだ。より自由に動くためだ。より自分の人生を楽しむためだ。

「自分を愛そう」なんて言葉は、正直まだ少しこそばゆい。

私はもう、自分の身体を取り戻した。

一日中日焼け止めも塗り直さず、5時間テニスをして顔を真っ赤にした私は、そんなことを思った。シミになるかもしれないし、42歳女性の日焼けなど美容的に悲鳴モノかもしれない。でもその日、私の頭の中にあったのは外見のことじゃなかった。

ただ、必死に球を追いかける楽しさだけだった。

ああ、私はちゃんとここまで来たんだなと思った。

【前編】バービーが振り返る大学生時代「ご飯3合炊いて炊飯器に生卵を直接落として一気食いをした日」のこと