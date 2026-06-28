まさかの20年ぶりバラエティ出演＆旧ジャニーズの現役アイドルと共演…還暦の中森明菜がテレビに戻ってきた理由

出演しなくても変わらぬ待望論

春になったばかりのころ、ある業界関係者2人から「中森明菜がテレビ復帰するらしい」という噂話を聞いた。「音楽番組、あるいは音楽系のドキュメントか」と思っていたら、まさかのバラエティだった。

しかも出演するのは現役アイドルの冠番組『Golden SixTONES』（日本テレビ系、日曜21時）。最も視聴者の多い日曜ゴールデンタイムで、日本テレビの看板番組『ザ！鉄腕！DASH!!』『世界の果てまでイッテQ！』に続いて放送されるだけに注目度はかなり高い。

「日本テレビのバラエティには20年ぶりの出演」と掲げているが、そもそも2000年代以降めったにテレビ出演せず「その姿を見てない」という人が多くを占めている。それでも毎年11月になると『NHK紅白歌合戦』への出場を期待する記事やコメントがネット上にあふれるのが定番となっていた。

はたして今回の出演にはどんな意味があり、今後は何が期待されていくのか。

伝説的な印象は保たれたまま

24日夜、ゴールデンタイム3時間特番『EIGHT―JAM 豪華プロが選ぶ！音楽の教科書に載せたい昭和・平成・令和 女性アイドル50年史』（テレビ朝日）が放送された。

70年代から1年単位で歴代アイドルを紹介していく番組だったが、最盛期と言われる80年代の中心は松田聖子と中森明菜の2人。特に中森明菜は「近日放送予定」のインタビューを先出しする形で最も多くの時間が割かれた。

象徴的なのは音声のみの出演に留めていたこと。「ずっと見ていない」という伝説的な印象は保たれたままのため、日曜夜のバラエティ出演は大きな反響が集まるだろう。

『Golden SixTONES』の予告映像が流れたとき、満面の笑みを浮かべ、ノリノリの姿を見た人々から「元気そうでよかった」「明るい明菜が戻ってきた」という安堵の声があがっていた。

2010年代は活動休止するほどの体調不良が続き、2014年の『NHK紅白歌合戦』にニューヨークから中継出演したものの硬い表情で声が震えてしまうなどファンを心配させ、けっきょく本格的なメディア復帰はなし。

その後も再度の活動休止に入るなど状況は変わらなかったが、2022年に個人事務所を開いたほか、XやYouTubeを立ち上げたことで風向きが変わりはじめる。

今年はリリースとイベントが続く

2024年にディナーショーなどを開催したほか、ヒット曲のジャズバージョンを次々に配信リリース。昨年4月には音楽フェス『ジゴロック2025』に初出演し、「明菜だ〜！生きてたぞ〜！」と叫んでから歌うなど、16年ぶりのライブとは思えないテンションで観客を盛り上げた。

同年クリスマスに新曲『Merry Christmas, My Heart』をリリース、今年3月に新曲『カサブランカ』が『ワールドビジネスサテライト』（テレビ東京系）のエンディングテーマに採用、5月にセルフカバーアルバム『AKINA NOTE』を発売。

さらに7月1日には『ごめんと、すきと、』がリリースされるほか、ライブツアーがスタートする。愛知、大阪、東京での3都市7公演が予定されているが、複数のファンに取材したところ「発売即完売」「全公演落選」「公演を増やしてほしい」と言っていた。

今年はその他でも、4都市でTOWER RECORDS CAFÉのコラボカフェ『AKINA CAFE』、2都市で『中森明菜 ザ・ステージ・プラネタリウム』などを開催。世間の人々が思っている以上に多角的な活動をしていることがわかるのではないか。

つまり、「あとはテレビだけ」という状況まで来ていた。

バラエティに全力で挑む稀有な歌手

そのテレビだが、中森明菜は5月5日にエンディングテーマを提供する『ワールドビジネスサテライト』にインタビュー出演。経済番組のインタビューだけに大きく報じられることはなかったものの、メディア出演したことや還暦とは思えない美ぼうに驚きの声があがっていた。

リリースが続き、ツアーも行うなど歌手活動が活発化しているだけに、期待されるのは音楽番組への出演だろう。そもそも中森明菜は「『ベストテン』の女王」と言われたほか、『夜のヒットスタジオ』の象徴的な存在となるなど、最も音楽番組が似合う女性歌手だった。

ただネックとなりそうなのは、現在の主要音楽番組である『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）と『CDTV ライブ！ライブ！』（TBS系）が生放送であること。

中森明菜もかつては生放送の音楽番組に出演していたが、もともとあがり症として知られ、長年メディア出演を避けてきたほか、前述した5月のインタビューでも緊張がうかがえただけに配慮が必要なのかもしれない。

その点、ほとんどの番組が収録のバラエティなら話は別。実際、80年代はバラエティにも積極的に出演し、歌唱時とは別人にしか見えないハイテンションな姿を何度も見せていた。意外だったのはトークだけでなく、リアクション芸やコントにも挑むなど笑いを取りに行こうとする姿勢。

トップ歌手の中でも視聴者へのサービス精神が際立っていたため、萩本欽一、ビートたけし、志村けん、とんねるずらの名だたるMCに番組に重用されていた。詳細は省くが過去の因縁から「なぜSTARTOのアイドルと共演？」と言われかねないことを承知で挑んでいく姿勢はバラエティにも全力な中森明菜らしいように見える。

今回の『Golden SixTONES』は「番組初の海外ロケ」であるところに期待の大きさが見て取れる。もともと日本テレビはデビューの『スター誕生！』や主演ドラマなど中森明菜と縁が深いだけに、別番組の展開なども考えているのではないか。

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【つづきを読む】SixTONESと共演で話題の「中森明菜」なぜ今、メディア露出が相次いでいるのか？還暦を迎え本格復帰する背景

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