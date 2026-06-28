目を見張るデカさ！タンクトップで際立つ存在感！韓国チアが“食い倒れの街”を満喫「こんな美人が!?」

韓国人気チア、キム・ナヨンの近況が話題だ。

キム・ナヨンは6月25日にインスタグラムを更新。

【写真】キム・ナヨン、デカい…

「一日中お腹いっぱいだった〜」として公開された写真には、大阪を満喫するキム・ナヨンの姿が収められている。

キム・ナヨンは大きな料理を手にカメラを見つめたり、箸を片手に微笑んだりと、リラックスした表情を披露。さらに、夜の道頓堀川での記念撮影、そしてビールを味わう姿も公開し、ファンの視線を集めた。

特に、グリーンのタンクトップにデニムを合わせたカジュアルなコーディネートは、キム・ナヨンの爽やかな魅力と自慢の肉体を際立たせている。

写真を見たファンからは、「大阪を満喫しているね」「笑顔がかわいい」「スタイルが素晴らしい」「ビールがおいしそう」「こんな美人が大阪に！？」「日本を楽しんでくれてうれしい」といった反応が寄せられた。

（写真＝キム・ナヨンInstagram）

キム・ナヨンは1999年5月7日生まれの26歳。2019年からチアとしての活動を始め、現在は韓国プロ野球KBOリーグのハンファ・イーグルス、男子プロバスケKBLの昌原LGセイカーズ、台湾プロ野球の味全ドラゴンズ、台湾男子プロバスケの桃園パウイアン・パイロッツでチアを務めている。