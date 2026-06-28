「30分15万円」の超高額収入に釣られて……同人AV出演「身バレで人生終了」の恐怖

過熱する「同人ＡＶ」ブームのウラで

同人AVというものをご存知だろうか。

その名の通り、個人や同人サークルで撮影したアダルト動画で、いわゆる昔からあるアダルトビデオ（商業AVや適正AVと呼ぶ）のように審査団体のチェックも受けていないところが特徴だ。

高嶺の花といえるセクシー女優よりも、身近にいそうな一般女性にこそ生々しさを感じる男性も多いのだろう。いまや同人AVは適正AVを凌ぐ勢いで激増しているのだが──。

そのブームの裏側では、人生を破壊されてしまった女性も少なくないのだ。

今回取材した高峰明帆さん（24歳・仮名）も、まさにそのひとりであった。

「看護学生の頃にパパ活をしていたんです。2年生で、20歳のときでした。いま思えば、本当に馬鹿だったと思っています……」

こう沈痛の面持ちで語る明帆さんは現在、フリーランスで動画編集の仕事をしている。

「といっても、私は本当に下請けの下請けです。個人の投資家さんが作る『こうすれば儲かる』的なYouTube動画をはじめ、鉄道模型が趣味の人が撮影した動画の編集とかを一本数千円で受けているだけです。月の収入も数万円いけばいいところで、足りないぶんは親から助けてもらっています」

看護学校に通っていたのに、なぜ畑違いの仕事をしているのか。その理由は一つだけ。

「誰にも会わず、家で出来るから……。人の目が怖いんです、もう……」

入り口は「パパ活」

引きこもり、と呼べる状況である。なにが彼女をここまで精神的に追い詰めたのか。それこそが、いまも反省と後悔しかない看護学生時代のパパ活だ。ちなみに、彼女は最初からパパ活でラクに稼ごうと考えていたわけではない。

「地元で小さな定食屋を経営している父親が無理して高い入学金を出してくれていたので、生活費ぐらいは自分で稼ごうと昼は学校、夜はコンビニのバイトをしていたんです。ちなみに、私は父子家庭。看護師になろうと思ったのも、小学生のときに母が病気で亡くなった……というのが理由でした」

しかし、想像以上に看護学校は大変だった。テストや研修に追われるなかで、コンビニのバイトもキツくなった。

そんなとき、同じ寮に入っていた看護学生からパパ活の話を持ちかけられた。アプリでパパとマッチングし、食事に付き合うだけだという。

むろん、それはいけないことだという意識はあった。ただ、勉強にもバイトにも真面目な明帆さんはどこかでラクをしたい気持ちになっていたのだろう。

初めてのパパ活で会ったのは43歳の自称、実業家だった。休日の昼間に寿司をご馳走になり約束通り、1万円を手にした。

「その後も2度ほど食事に行きましたけど、ホテルに行くとかそういう話にはならなかったです。もしかしたら、相手は私がそれ以上のことを求めて交渉してくるのを待っていたのかもしれませんけど」

こうした「成功体験」が明帆さんをじわじわと変えていったのだろう。パパ活で他の男性とも会うようになった。それは単なるお金欲しさだけでもなかったという。

「承認欲求が満たされるんです。アッパークラスの大人の男の人たちがお金を払ってでも、私に会いたいと求めてくるんですから。それまでの私はコンプレックスの塊でもあったので、自分にこんなにも価値があるんだって。それに……」

明帆さんは一瞬言い淀んでから、こう続けた。

「一ヵ月も経てば誰も見なくなるから」

「私だって性欲がありますから。特に当時は勉強のストレスで溜まっていたので……。そのうち、生理的に無理じゃない相手となら、ホテルまで行くようになりました。だいたい一回3万円でした」

それまでは経験人数は1人だったという彼女。気づくと10人以上の男性と関係を持っていた。また、相手は若くても40代で、遊び慣れている大人の男たちも多かった。

「なかには上手な人もいるんです。私のほうが楽しんでいたこともありました」

パパ活は風俗と違って、女性側に選ぶ権利がある。それが明帆さんのなかでは、一つの言い訳にもなっていたと振り返る。また、短時間で高収入が得られるため、勉強に費やす時間も増えて、明帆さんは看護学校では常に成績も5位以内に入っていたという。

そんななか、彼女は一人のパパから「同人AV」の話を持ちかけられた。45歳の自称・経営コンサルタントで、独身。月に2回のペースで会っており、カネ払いも良かったという。

「エッチするだけじゃなくて、私の話も親身になって聞いてくれるので、パパ活とはいえ、普通にいい人というイメージを持っていました。

とはいえ、同人AVに配信したいと言われた時は、さすがに抵抗がありました。そもそも同人AVというものもよくわからなかったし、配信となれば、誰に見られるかわからないし、身バレ（隠しているはずの自分の素性や身元が他人に特定されてしまうこと）でもしたら、それこそ人生が終わってしまうと」

このように彼女は警戒心も強いのに、最終的には出演してしまうのだ。

「同人AVを販売しているサイトをいくつか見せてもらうと、ものすごい本数の動画が毎日更新されているんです。聞いたら、いまは同人AVを販売するサークルだけでも2000はあるから販売したところで100本売れれば御の字とか、一ヵ月も経てば誰も見なくなるからとか。とにかく、まずバレることはないって」

「30分15万円」の誘惑

こうした言葉で説得された挙げ句、「30分ほどの撮影でギャラは15万払うよ」と言われて、明帆さんの心は揺らいだという。

「30分で15万はすごいって思いました。その頃の私はおカネに取り憑かれていて、たくさん稼げるほど自分の価値があるように思っていたところもあったんです」

ちなみに同人AVの出演ギャラは10〜15万円と言われている。なかには「個人の趣味で撮るだけだから」と騙して、勝手に配信するケースも少なくない。

`22年6月に成立し、施行された「AV出演被害防止・救済法」（いわゆる「AV新法」）では、契約を交わしてから一ヵ月後でないと撮影は行えないことや、撮影終了後4ヵ月は作品を公開できない、撮影された映像を出演者に確認させなければならないといった条件もある。しかし、明帆さんによると、「そのような話は一切なかった」とのこと。結局、彼女はその場で撮影に応じてしまった。

「本当にいつもの性行為を、撮影されるだけでした。スタッフとかもいません。彼ひとりだけで……いつもと違うといえば電気をつけたまま、ということぐらいでした。特別変わったプレイとかをさせられたわけでもないんです」

あっという間に撮影は終わった。しばらくは本当に大丈夫かと心配だったが、それから一年後、看護学校を卒業。念願の看護師になってからも、何事も起こらなかった。看護師になってからは毎日がいっそう忙しくなり、パパ活をすることもなかった。同人AVに出演したことすら忘れていたという。

実家に出没する「変な奴ら」

だが、ある日、父親から電話があった。地元で小さな定食屋を経営している父親とはたびたび電話はしていたが、そのときは明らかに様子が違った。

「うちの店に……変な奴らが来るようになったんだけど。お前、何かやったのか？」

声が震えていた。怯えと怒りが入り交じっているのもわかった。むろん、心当たりなどなく、明帆さんは「何のこと？」と聞き返した。父親によると、このところ知らない客が増えた。その「変な奴ら」は定食屋にやってきて「娘さん、大変ですね」とか「娘さんはたまに帰ってくるんですか？」といったことを父親に聞いてくるというのだ。

それを聞いて、明帆さんは納得すると同時に膝から崩れ落ちるような感覚を味わった。

「私、看護師になったばかりの頃、嬉しくて、SNSで自分の顔も出して、『1年目の看護師です』とか『仕事で失敗しちゃった』とか呟いていたんです。といってもフォロワーも数十人で、ほとんど友達ばかり。だから何も気にせず、お父さんのやっている定食屋さんの店名も呟いていたんです。『もし近くに行くことがあったら食べにいってね。生姜焼き定食がオススメ』みたいに……」

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