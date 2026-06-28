いま、この瞬間にしか撮れない姿が…永野芽郁「不倫騒動でも写真集ランキング1位」の衝撃

ビッグダディ、8回目の結婚を発表

“ビッグダディ”こと林下清志氏（61歳）が6月24日、自身のブログで結婚を発表。過去7回の結婚と離婚を経て、今回で8回目の結婚となり、ネットユーザーからは祝福が寄せられるとともに「ビッグダディめちゃくちゃモテる」「8回も結婚してるってよほど魅力的な男なんだろうな」などと感心されている。

林下氏の初婚は1991年で、2001年の離婚時に8人の子どもを引き取ってシングルファーザーに。最初の妻と再婚、離婚を繰り返す間にドキュメンタリー番組『痛快！ビッグダディ』（テレビ朝日系）が始まり、2011年には5人の連れ子がいるタレント・美奈子との結婚も話題に。2013年に美奈子と離婚して以降は3人の一般女性と結婚し、離婚していた。

8回目の結婚相手となった女性は、6月25日配信の『NESWポストセブン』のインタビューに応じている。現在61歳の林下氏よりも15歳年下だという女性は名古屋在住のシングルマザーで、10年以上前に知り合っていたものの、結婚の話になったのは今月のこと。林下氏のブログを見て連絡したことを機に、女性のほうからアプローチして“交際0日婚”に至ったという。

「5回目と6回目の結婚生活は約4ヵ月、7回目の結婚生活も短期間のうちに終了していた林下氏。7回目の相手とも行きつけの居酒屋で出会い、ほとんどノリで婚姻届を書いたという話だったので、8回目の結婚にも驚きはありません。ただ、今度こそ長続きすることを願います」（テレビ関係者）

新たに林下氏の妻となった女性は、インタビューの中で「『私が最後の妻』になりたいと思っています」などとコメント。是非とも幸せな家庭を築いてもらいたい。

三上悠亜、友人の美容師を励ますつもりが大炎上に発展

セクシー女優・三上悠亜が自身のYouTubeチャンネルで6月22日に公開した動画『初炎上して落ち込みすぎてる友達を励ます会。』が大炎上している。

騒動の発端は5月30日。あるXユーザーが「三上悠亜ちゃんを担当している美容師さんに髪の毛を切ってもらったら大失敗された」「毛先がジグザグのガタガタ」などと写真付きで報告していたのだが、美容室や美容師の名前は出していなかった。しかし、問題のYouTube動画に登場した“初炎上して落ち込みすぎてる友達”こそが三上の担当美容師として知られる人物で、名前や顔は伏せられてはいなかった。

三上の動画が公開された同日、前出のXユーザーは「三上悠亜ちゃんのYouTube、多分私の投稿のことだと思うんだけど、そんなつもり全く無いのにこうやって受け取られちゃってるの悲しい」などと言及。さらに「三上悠亜ちゃん本人から直接DMがきてびっくり 突然、『社会人なのに学割使いましたよね？』と強い口調で指摘されて大困惑 もちろん今回は正規料金で支払っています」と報告した。

このような経緯から、ネット上には「ガチなら美容室側は情報漏洩だし三上悠亜はなんでキレてるのか」といった指摘が相次ぎ、炎上は拡大。なお、当該のXユーザーは6月24日時点で「音沙汰無しです」と、美容室側からの連絡はない旨をポストしている。

「三上さんの友人である美容師は、ほかの芸能人のカットやカラー、セットも担当しています。それなのにジグザグ、ガタガタに髪を切ってしまったことも信じられませんが、個人情報を漏洩させた疑いもあるとなると、美容室自体の信用問題にも関わる。このままスルーというわけにはいかないのでは……」（前出・スポーツ紙記者）

永野芽郁「写真集」初登場1位

『永野芽郁フォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE」』（SDP／6月21日発売）が、6月25日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」の「写真集」ランキングで初登場1位を獲得。推定売上部数は5,932部と発表されている。

写真集は「25歳ラストに異国の地フィリピンで、自身と向き合った『今』この瞬間にしか撮ることのできない一人の人間としての率直な姿が描き出されている」というが、永野といえば、昨年4月に『週刊文春』で報じられた不倫騒動以降、メディア露出が激減。そんな状況とあって、ネット上には写真集発売のニュースにも厳しい声はあるものの、ファンは「めいちゃんのことやっぱり大好き」「この作品を届けてくれたこと本当に嬉しく思います」などと喜んでいる。

「永野さんの女優業も、テレビドラマだと同4月期に出演していた『キャスター』（TBS系）、劇場作品だと同5月公開の主演映画『かくかくしかじか』を最後にしばらく動きがありませんでしたが、今年は主演を務めるNetflix映画『僕の狂ったフェミ彼女』の配信が予定されています。写真集を購入したファンも、女優・永野芽郁が再び活躍する日を心待ちにしているでしょう」（前出・テレビ関係者）

写真集発売日、永野はInstagramを更新して「メイトのみなさんいつも本当にありがとう」（メイトはファンネーム）と感謝を綴っていた。応援し続けているファンのためにも、地道に頑張っていくのだろう。

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