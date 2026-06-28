塾代だけじゃなかった…「授業料無料」の私立高で40代シングルマザーを追い込む”想定外の60万円”

高校授業料の無償化によって、私立高校は以前よりも選びやすくなりました。ただ、実際に通い始めてから「授業料以外にも、こんなにお金がかかるのか」と感じる家庭も少なくありません。

詳しくは前編記事で：「授業料は無料」のはずが…娘を私立高に入れた年収500万円40代シングルマザーにのしかかった"思わぬ出費"

前編では、高校2年生の娘さんを育てる40代シングルマザーのご家庭で、入学前に期待していた学校の学習サポートだけでは足りず、私立高校でも塾代が家計の負担になった事例を紹介しました。

しかし、入学後に見えてきた想定外の支出は、それだけではありませんでした。学校説明会では魅力として紹介されていたことや、入学前には深く考えていなかった高校生活の一つひとつが、実際には家計に大きく影響することがあります。

1級ファイナンシャル・プランニング技能士で、『一度始めたらどんどん貯まる 夫婦貯金 年150万円の法則』著者・磯山裕樹さんが私立高校を選ぶ前に見落としがちな“授業料以外のお金”について解説します。

海外研修は知っていた。でもこの金額は想定外だった

娘さんが入学した私立高校では長期休みに実施される留学プログラムは任意でした。

一方で、高校1年生で実施される海外研修は必須でした。

異文化に触れたり、語学に関心を持ったり、将来の選択肢が広がったりする可能性もあり、子どもにとって貴重な経験になります。

海外研修があること自体は、入学前から知っていたそうです。ただ、期間は10日間ほどで、費用は約60万円。

「あることは知っていたけれど、こんなにかかるとは思っていなかった」

夏と冬にやってくる、6万〜10万円の副教材費

学校案内では細かく見えにくい費用ですが、夏と冬の年2回、副教材費の支払いがあり、年間で6万〜10万円程度かかることもありました。

模試代、検定料、教材費、学校行事の費用など、一つひとつは数千円から数万円でも、年間で見ると決して小さな金額ではありません。

スタバ、推し活、ブランドバッグ…学校には払わない出費

さらに見えにくいのが、子どもの日常的なお金です。

これは、学校に直接支払うお金ではありません。しかし、実際の高校生活では無視できない支出になることがあります。

子どもの交友関係や学校の雰囲気によっては、日常的な支出が想像以上に増えることがあります。

仲の良い友達との関わり方によっては、放課後にカフェへ行ったり、休日に遊びに出かけたりする機会も増えます。たとえば、

・放課後に友達とスタバで700円のフラペチーノ

・推し活で数万円

・テーマパークで数万円

といった支出です。

日常的な支出だけでも月に1万円前後になることがありますし、さらに、イベントがあれば1回で数万円かかることも。

また、学校指定ではない手提げバッグも、子どもにとっては悩みの一つだったそうです。

今回の学校では指定がないので、どんなものを使うかは自由です。

しかし、周りの友達が2万円程度のブランドバッグを使っている中で、自分だけ明らかに安いバッグを持つことに抵抗を感じる子もいます。

もちろん、何でも周りに合わせる必要はありません。家庭ごとに予算や考え方があって当然です。

ただ、私立高校では、友人関係の中で生まれる金銭感覚の違いが、子ども本人の悩みになることがあります。

こうしたお金は、学校に直接支払うものではありません。

そのため、入学前には見落としやすい支出です。

通学範囲が広がると、交通費も大きな負担に

私立高校では、通学範囲が広くなることがあります。

娘さんの友達のなかには、新幹線を利用して通学している生徒もいるそうです。その生徒の場合、新幹線通学定期だけで年間約60万円かかっているといいます。

もちろん、すべての生徒にそこまでの通学費がかかるわけではありません。

それでも、電車やバスを乗り継ぐ場合、通学費は家計にとって無視できない負担になります。

強豪校ほど見落とせない、遠征・合宿費の負担

部活動費も、入学後に見えてくる費用の一つです。

私立高校の中には、部活動に力を入れている学校も多く、強豪校であれば遠征や合宿の回数も増えます。

特に遠征費は、交通費や宿泊費がかかるため、決して小さな負担ではありません。

学校説明会では、部活動の実績や魅力は紹介されます。

しかし、実際に年間どれくらい費用がかかるのかまでは、詳しく分からないこともあります。

そのため、子どもが入学後に部活動を始めてから、「ここまでかかるとは思わなかった」と気づく家庭もあります。

私立高校を選ぶ前に、親が確認しておきたい3つのこと

こうした想定外の支出で慌てないために、私立高校を選ぶ前に確認しておきたいことが3つあります。

(1)「在校生のリアル」を聞く

募集要項や説明会だけでは、実際の高校生活にかかる費用までは見えにくいです。

学校説明会では、どうしても学校の魅力が中心に説明されます。

学習サポートが手厚いこと。

大学進学実績があること。

部活動が充実していること。

海外研修や留学制度があること。

どれも魅力的です。

ただ、その一つひとつに、実際はいくらかかるのか。

どこまでが必須で、どこからが任意なのか。

周りの生徒はどのくらい利用しているのか。

ここまで確認しておかないと、入学後に家計の負担として現れてきます。

可能であれば、実際に通っている生徒や保護者の声を聞いておくことが大切です。

・学校の学習サポートは、実際にどのくらい利用されているのか

・大学受験を目指す生徒は、塾に通っている割合がどれくらいか

・部活動には年間どれくらい費用がかかるのか

・海外研修は必須なのか、任意なのか

・任意の留学プログラムに参加する生徒はどのくらいいるのか

・副教材費や模試代は年間どのくらいか

・学校帰りや休日の交際費はどのくらいかかりそうか

こうした質問は、学校説明会だけでは分からない現実を知るきっかけになります。

(2)「平均額」ではなく「わが家の場合」で考える

教育費を考えるとき、平均額を参考にする方は多いと思います。

もちろん、平均額を見ること自体は悪いことではありません。ただし、平均額だけで判断すると、実際の家計負担とはズレることがあります。

文部科学省の「令和5年度子供の学習費調査」によると、私立高校の学校教育費は次のようになっています。

【私立高校】

・学校教育費合計：832,650円

・うち授業料：279,170円

仮に授業料が完全に0円になったとしても、授業料以外の学校教育費は、年間約55万円が残る計算になります。

平均額だけを見て、

「授業料以外は年間55万円くらいあれば大丈夫」

と考えるのは危険です。

しかも、この55万円はあくまで平均値です。強豪校の部活動費や遠距離の通学費は、平均に含まれる金額を大きく上回る可能性があります。さらに、塾代や、調査には表れにくい日常的な交際費まで含めると、家庭によって負担額は大きく変わります。

教育費は、平均ではなく、「わが家の場合はいくらかかりそうか」で考える必要があります。

(3)使える支援制度を入学前に確認する

一定の収入以下の家庭の授業料以外の教育費を支援する制度として、高校生等奨学給付金があります。

高校生等奨学給付金は、

・教材費

・学用品費

・制服代

など、授業料以外の教育費を支援する返還不要の給付金制度です。

対象になる可能性がある場合は、学校や自治体の案内を必ず確認しておきましょう。

国の制度だけでなく、自治体独自の支援制度がある場合もあります。

たとえば、経済的理由により修学が困難な生徒向けに、支援制度を設けている自治体もあります。

また、私立高校では、学校独自の制度を設けているケースもあります。たとえば、

・成績優秀者向けの特待制度

・スポーツ推薦による減免

・兄弟姉妹が在籍している場合の減額

・独自の奨学金制度

などです。

気になる学校がある場合は、学校ホームページで「特待生制度」「奨学金制度」「授業料減免」などの項目も確認しておきましょう。

「授業料が無料なら大丈夫」ではない

高校授業料の無償化によって、私立高校を選びやすくなったことは間違いありません。

子どもに合った学校を選べる可能性が広がることは、とても大きなメリットです。

ただし、支援の中心は授業料です。

高校生活でかかるお金は、それだけではありません。海外研修費、副教材費、日常的な交際費、通学費、部活動費など、授業料以外の支出が想定以上に大きくなることもあります。

だからこそ、私立高校を選ぶ前には、

・実際に通っている生徒や保護者の声を聞く

・平均額ではなく、わが家の場合で考える

・国や自治体、学校独自の制度を確認する

ことが大切です。

子どもに合った進路をサポートするために、授業料以外の費用まで含めて現実的に準備しておきましょう。

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