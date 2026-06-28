短歌ブームで歌人・俵万智が注目したのは「育児短歌」。３児の母・横澤夏子の一首は、誰もが共感する子育てのリアル

かつては年配の世代に親しまれてきた短歌。近年では、いわゆる“Z世代”と呼ばれる若い歌人も増え、短歌ブームが広がっています。

恋愛や花鳥風月だけでなく、仕事や日常の何気ない一コマや現代の生きづらさやユーモアを詠むなど、その楽しみ方は実に多様。

その中でも注目を浴びているのが、子育てで起こった出来事や心情を詠んだ「育児短歌」。

歌人の俵万智さんも、出産を機に、育児や子どもとの日々を詠んだ作品が増えたといいます。

育児短歌の魅力は「自分も似たような経験をした！」「子どもってこういうところがあるよね」と思える爐△襪△覘瓩詰まっていて、受け取る側が共感できること。

それは何も子育て真っ最中の世代だけではありません。すでに子どもが巣立った人、あるいはかつて子どもだったすべての人が、懐かしんで楽しむことができるのです。

このたび、テレビ朝日の人気バラエティ『夫が寝たあとに』との豪華なコラボレーションにより、育児短歌を集めた『みんなの短歌』（マガジンハウス）を俵万智さんが刊行。

本書には「育児短歌」を作る上でのコツや魅力、そして俵さん自身が詠んだ作品はもちろん、番組に出演するタレントの方々が書籍のために詠んだ作品も掲載。俵さんの解説とアドバイスとともに紹介されています。

育児短歌のおもしろさがぎっしりと詰まった本書から、その魅力を抜粋してお届けする短期集中連載。第2回は、子どもの言葉をそのまま拝借して詠んだ、横澤夏子さんの一首を紹介します。

小さな子が口にした、無邪気で清らかな言葉。その一言は、ときに私たちの心を動かします。

横澤さんは、そんなまっすぐな言葉をそのまま「生け捕り」にして作品を完成させました。

（以下、『みんなの短歌』／マガジンハウスより抜粋）

子育てと短歌は相性がよい

20代、30代の頃は、恋愛の歌を多く詠んでいました。

恋愛も短歌と相性のよいテーマのひとつですから、1300年以上ある短歌の長い歴史のなかでも、数多くの恋愛の歌が詠まれてきました。だけど恋愛の短歌には、ちょっとしたコツが必要で、事実をそのまま歌にしても様にならないことが、往々にしてあるのです。

「この味がいいね」と君が言ったから七月六日はサラダ記念日

俵万智 作『サラダ記念日』

実は、私が詠んだこの歌のきっかけとなったできごとは、7月6日に起こったのではなく、作った料理もサラダではなく、鶏のからあげでした。要するに、体験したことや感じたことを、それなりに加工しないと第三者には伝わりにくいのが、恋愛の歌なのです。

40歳のときに子どもを授かって以降は、自然と子育ての歌が多くなってきました。

子育ての場合は、事実をそのまま歌にしても、不思議なほどにしっかりと成立します。一番の理由は、何といっても「かわいいから」でしょう。

ドラマなどの世界では、どんなに大人が頑張っても「子どもと動物には勝てない」とよくいわれますが、存在そのものが純粋で愛おしいので、こちらが手を替え品を替え、整える必要がない。そういう意味でも、子育ては短歌の初心者にとって、とても取り組みやすいジャンルといえるでしょう。

子どもの言葉を生け捕りにして短歌を作ってみる

おかあさん見て見て見てよこっち来て見て見て見てるやってみて

横澤夏子 作

――台所で洗い物をしているときに、こちらのことはおかまいなしに「見て見て！」と叫ぶ子どもに対して、「見てるから！」と応える私。（横澤さん）

子どもって本当に「見て見て！」と一日に何度も言いますよね。こんなふうに言葉を生け捕りにして、刺し身で出せるのは、育児短歌だからこそ。あれこれ手を加えず、鮮度を保ったまま五・七・五・七・七の型に切り出せば、生き生きとした歌になります。

専門用語では、リフレインという技法なのですが、同じ言葉を繰り返すとリズムがよくなるだけでなく、その言葉が強調されて伝わりやすくなります。しかもこの歌は、前半の「見て見て見てよ」が子どもの言葉で、後半の「見て見て見てる」はお母さんの言葉になっていて、会話としてもきちんと成立しています。

初心者は特に、短歌という小さな器になるべくたくさん情報を入れようとして、繰り返しを避けがちです。横澤さんはそれにとらわれず、「見て」を6回も使っています。私もなかなかできない思い切りのよさ！ その効果が十分に出ています。

たとえば「おかあさん見てよと言われた台所……」や「洗い物しているときに見て見てと……」などとほかの情報を入れようとすると、途端に躍動感が失われてしまいます。仮に台所でのやり取りだとしても、砂場でもお風呂でも日々起こりうることなので、ここでは場所を特定する必要はありません。子どものしつこさをセリフで表現することに絞って、成功した歌ですね。

最後の「やってみて」の「みて」は、「見て」と意味は違いますが、音が一緒なのでラップのようなおもしろさも生まれています。だけどこの「やってみて」が字足らずになっているのが、唯一残念なところ。せっかくのラップっぽい調子よさが損なわれているので、少しだけ直してみました。

おかあさん見て見て見てよこっち来て見て見て見てるやってみてみて

いかがでしょう。子どもとお母さんのリズミカルなかけ合いや、勢いが増したと思いませんか。

「おかあさんきょうはぼーるがつめたいね」小さいおまえの手が触る秋

俵万智 作『オレがマリオ』

子どもの言葉にハッとして、生け捕りにした歌です。「おかあさん」で始まるところも横澤さんの歌と共通していますね。子どもは外で遊びながら、昨日より気温が下がっていることを肌で感じ取ったのでしょう。季節がめぐることも、秋という言葉さえもまだ知らないけれども、ボールを持った小さな手で秋の訪れを感じているんだな、としみじみしました。

（以上、『みんなの短歌』／マガジンハウスより抜粋）

俵万智が解説。藤本美貴が詠んだ「育児短歌」に込められた「子どもとご飯」の本音