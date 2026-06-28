セルフレジで不満が出る「狭いレジ台」問題。主婦たちが賞賛、「3COINS」の意外なモノでスムーズな荷詰めに成功！

セルフレジの不正利用問題になっている。NPO法人全国万引犯罪防止機構の3月発行の『万防通信NO.３』（※1）ではセルフレジによる万引きなどの不正利用を特集しているが、現在万引き被害額の推計値は約3460億円。その中でセルフレジでの不正利用を実感する人が約6割を超え、セルフレジ対応が大きな課題に。この調査では、セルフレジの利用状況についても調査していて、いつも利用、ほぼ利用、有人レジ混雑時に利用を合わせると約8割がセルフレジを利用している。

当たり前になりつつあるセルフレジだが、利用に苦手意識がある人は少なくない。2025年5月にサンケイ新聞社が実施したアンケート（※2）では、約6割が「セルフレジに不便や不満を感じる」と回答している。

これまで人気スーパーのレポートをたびたび寄稿してきたライターの若尾淳子さんもそのひとり。「スーパーは大好きだけれど、狭いセルフのレジ台で品物をスキャンしてエコバッグに詰め込む作業が苦手で焦ってしまう。不正などをするつもりは毛頭ないけれど、きちんとバーコードをスキャンできているのか不安になることも……、みんなはどうしているのだろう？」

若尾さんが感じた疑問を暮らし方が異なる3人の女性とリサーチ＆検証してみることに。ネットやクチコミの荷詰めのコツを参考に実際に検証してみて、ホントに使えるセルフレジでの荷詰め成功のポイントを前後編でまとめた。前編では、セルフレジの焦りの原因の考察と、エコバッグの選び方、そして試行錯誤の末に発見した“スーパーの荷詰め必勝アイテム”についてレポートする。

【検証参加者リスト】

Aさん（50代 夫、大学生、高校生の娘の4人家族）

Bさん（40代 夫、高校生の息子の3人家族）

Cさん（40代 一人暮らしで外食も多い）

※1：万防通信NO.３

※2：サンケイ新聞社アドラボラトリー（2025年5月21日）より

狭い、開かない、仮置きできない！

セルフレジに苦手意識がある筆者は、有人レジがあれば迷わず有人レジに並んでいたが、最近はセルフレジのみの店舗も増えていることに頭を抱えている。

よくあるスーパーのセルフレジの形式は、商品をスキャンするモニター付きの台の左右にカゴ置き台と荷詰めするサッカー台が設置されている。レジカゴから商品を取ってピッとスキャンし、汁気が気になるものは備え付けのポリ袋に入れて、流れるようにエコバッグに投入したいのだが、これがうまくいかない。

年齢のせいなのか、指先が乾いているのかポリ袋はうまく開かず、イライラ……。ポリ袋を両手で開くために、スキャンした品物を一時置きする場所を探して大混乱。後ろの列に並んだ人の視線が気になって“早く、早く”と焦ると、ますますポリ袋は開かない……。大慌てで雑に荷詰めを終えて、エコバッグを持ち上げた瞬間、荷物が中でドサーッと音を立てて荷崩れするのを感じるたびに敗北感にまみれてしまう。

もちろん、セルフレジにストレスを感じない人もいる。有人レジよりも自分のペースで会計できて煩わしくないという利点は確かにある。また、レジカゴと同サイズのカゴを利用できる店舗や購入したモノを車にドンドン積んでいくというアメリカンタイプな買い方の人、一度に買う量が少ない人は、ストレスを感じにくいかもしれない。しかし、徒歩や自転車で買い物に行く人、通勤帰りに立ち寄る人、一度にかなりの量を購入する人の中には、セルフレジが苦手な人が多い。

今回集まってくれたAさん、Bさん、Cさんも私と同じように、セルフレジにストレスを感じているという。まずはなぜセルフレジ作業がうまくいかない原因を考えてみた。

とにかく狭いが最大のストレス

1：ポリ袋が開かない！

汁漏れが気になる肉・魚などの生鮮品やお惣菜類はサッカー台のポリ袋に入れたいのだが、乾燥した指先で何度こすっても口が開かず、この手間で焦ってしまう。

「でも先日、トライアル西友で遭遇したポリ袋には感動！ レジ横に取り付けられているティッシュボックスのような形状のポリ袋容器から1枚引っ張り出すと、その瞬間に勝手にポリ袋の口がオープン！ これが全店に導入されたら荷詰めストレスがかなり軽減されて、セルフレジも嫌じゃないかも」(Aさん)

2：サッカー台が狭い！

一般的なスーパーのセルフレジ用サッカー台は幅30〜50センチ、奥行き50〜65センチ程度が標準らしいが、これが狭い！

「レジカゴいっぱいに買い物をしたら、エコバッグ2つ分くらいになるのに、置くスペースがない。スペースが狭いと余計に焦っちゃう」（Aさん）

「持ち手を左右にひっかけて口を広げるタイプのサッカー台もあるけど、エコバッグのサイズや形状によっては、逆に入れ口が狭まって、品物が入れにくくなるのが不満」(Cさん)

3：仮置きできない！

買い物中、スーパーのカゴやカートには“重いものを下”に入れる。セルフレジでは上に乗った軽いものからスキャンすることになるが、エコバッグには重たいものを下に入れたい。軽いものはセルフレジの空いたスペースに仮置きしたいのだが……。

「底に入れられないから横に仮置きするけど、台が狭すぎてあっという間に限界に……」（Bさん）

さらに、

「スキャン後にエコバッグの中身が安定しないので入れ直そうとしたら警告音が鳴ってびっくり。万引き扱いされたみたいで嫌だった」（Cさん）

重量センサーがあるセルフレジでは、品物を持ち上げるだけで警告が出ることもある。

4：操作が店ごとに違う

スーパーによって、レジの仕様が違うのも、戸惑い・焦りの原因のひとつのようだ。

「お店によってバーコードのスキャン方式や画面の表示が違うから、初めての店や慣れない店でセルフレジを使うのは緊張する」(Aさん)

「読み取りミスで高い肉を二重にスキャンしてしまい、家計簿つけで気づいて落ち込んだ」（Bさん）

「ただスキャンするだけでも面倒なのに、アプリのクーポンをかざさないと割引にならなくて……。アプリを立ち上げても割引のクーポンがなかなか見つからないことも……。結局、店員さんにヘルプしてもらうことになって、『セルフレジの意味、ある？』って思っちゃった」（Cさん）

また、「自分たちでも操作に戸惑うことがあるのに高齢の母親はなおさらのようでセルフレジってだけでそのスーパー行きたくない、と言っている」（Bさん）という意見もあった。

みんなで話して見えてきたのは、セルフレジの最大のストレスは、狭いスペースで素早くエコバッグに荷詰めをしなくてはいけないこと。ここがクリアできれば、セルフレジの苦手意識も解消できるかも。ということで、狭いスペースで上手に荷詰めをするポイントについてみんなで実験しながら考えてみることにした。

3人3様のエコバッグ事情

まずは荷物を詰めるエコバッグについて考えてみた。3人が普段使っているエコバッグを持ち寄ってもらった。写真はほんの一部。そして、どのようなポイントでエコバッグを選んでいるかを聞いてみた。

「仕事帰りに買い物するから、軽量でコンパクトに畳めるものを選択」（Cさん）

「レジ袋型でかわいいデザインを選ぶことが多い」（Bさん）

「底が広くて平らなのがいいかなーと、マチ重視」（Aさん）

Aさんが持参したレジカゴにすっぽり被せるタイプと、セルフレジ用に開発されたという自立するエコバッグにB、Cさんは興味津々。しかしAさんはこう続ける。

「レジカゴに被せるタイプはお店によって使用禁止のところもあるし、上の枠が軽量アルミでしっかりしてるのがいいかなと思って買ったんだけど、畳んでもかさ張るのが欠点だった。自立タイプのほうはいいお値段だったからすごく期待してたのね。こっちは薄くて簡単に広げる・畳むができるのがいいところ。ただ２つとも底は広いけど柔らかいから、持ち上げると底がたわむ。きっちり詰めたはずの品物が中央に寄ってきちゃって荷崩れするからあまり使わない」(Aさん)

口コミなどで話題のセルフレジ用バッグは、コンパクトに畳めるしさっと開いて自立するのが◎だが、やはり底が柔らかいのでたわみがち。

失敗から使い勝手の良さを感じるエコバッグ

Cさんは、肩掛けタイプを選んで失敗した経験の持ち主。

「肩にかけられるなら、雨の日も楽かなと思ったんだけど、意外に揺れるし持ち替えるたびに荷物がずれるのが難点。卵を入れてたとき、肩からズレて道路に落下。中は割れた卵でぐちゃぐちゃ。それからは軽めのものしか入れなくなった」（Cさん）

Bさんは、以前は「ハリがある素材のほうが荷詰めしやすい」と思っていたそう。

「狭いセルフレジのサッカー台なら逆に洗濯してくったりしたバッグのほうが使いやすいことに気がついた。台に置くとぺたんと潰れて口が大きく開くから、上に積むだけでいい。ハリのあるバッグは途中で口が狭くなって逆に不便」（Bさん）

こうして見えてきたのは「大きく開く口」と「広いマチ」がセルフレジに適したエコバッグではという結論に。一方、「底の柔らかさは最大の弱点」という点も見えてきた。

底の柔らかさ問題を解決した意外な“救世主”

そんなときCさんが「あ！ 私、今日、これ買ったんだけど、底板にぴったりかも」とバッグから取り出したのが、３COINSの『冷感ピロー』。28度以下で固まるタイプのシートは、超軽量で薄いのにエコバッグの底板にもピッタリのサイズ感と固さがあり、冷凍庫で冷やせば夏の生鮮食品の保冷にも最適だ（※あくまでも冷感ピローなので短時間の弱めの保冷効果と思ったほうがいい）。

「薄いシートタイプだから通勤バッグに入れてもかさ張らないし、会社の冷蔵庫で冷やしておけば、帰りに底板として使える。短時間であれば夏場にお肉や魚を買っても安心かも」（Cさん）

もし入手できなくても、100円ショップの厚めの下敷きや薄手のプラまな板もいろんな大きさがあり底板として活用できるという。どんなタイプのエコバッグでも、“底を作る”だけで荷崩れは大幅に減る。

後編『検証「荷崩れなしのエコバッグ詰め問題」牛乳は横置きが正解!?パック卵の位置は？実態調査でわかった意外な結果』では、実際にスーパーで買い物をしながら、レジカゴに品物を入れるときのコツやネットや口コミで集めた荷詰めのコツを次々に試して、本当に使える“セルフレジ荷詰めの最適解”を探っていく。

【後編】検証「荷崩れなしのエコバッグ詰め問題」牛乳は横置きが正解!?パック卵の位置は？実態調査でわかった意外な結果