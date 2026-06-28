サッカー日本代表の勝利とともに、人々が一斉に押し寄せる渋谷スクランブル交差点。その熱狂は時に度を越し、毎回のように賛否を巻き起こしてきた。なかでも「にわかファン」が批判の矛先になりやすいが、果たしてそれだけで説明できる現象なのか。拡大する"騒ぎ"の構造について、コラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。

【写真】テープで進路誘導する警察官も…W杯の日本戦後、渋谷スクランブル交差点を埋め尽くす日本サポーターたち。他、イケメン過ぎるで話題の中村敬斗選手、試合で奮闘する姿やスーツ姿なども

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FIFAワールドカップで日本代表が決勝トーナメント進出を決めた25日午前、渋谷のスクランブル交差点でいつもの騒ぎが繰り広げられました。この騒ぎは、オランダ戦、チュニジア戦に続く3度目。スクランブル交差点の信号が青に変わると、中央に向かって走り出し、抱き合ったり、ハイタッチしたり、肩を組んで踊ったりなどの行為を繰り返しました。

このようなスクランブル交差点での騒ぎは、毎回民放各局の報道・情報番組で報じられるほか、ネットニュースとしても配信され、賛否の声があがることが定番化しています。

はたして現場はどんな状態なのか。報道されているようにルールやマナーを守りながら日本代表の躍進を祝っているのか。チュニジア戦のあとに現場取材したほか、スウェーデン戦のときに渋谷が勤務地の人々から取材した話をもとに、その実態と求められる対応をつづっていきます。

ユニフォーム姿ではない人も多い

スクランブル交差点で騒いでいる人の服装を見ると、もちろん日本代表の歴代ユニフォームが多いものの、他国やクラブチームなどのユニフォーム姿も見られました。さらに私服の人もかなり多く、「熱心なファンではない」「とりあえず来た」「野次馬目的」という人も多いのでしょう。

なかには上半身裸の人もいましたし、騒ぎながら国旗やタオルを振る人、楽器を鳴らす人、シャボン玉を飛ばす人、水をぶちまける人、奇声を上げる人、肩車で群衆に突進する人もいました。

横断歩道ごとに規制線で区切られ、危険を避けるために斜めに歩けないようにしていましたが、それをくぐり抜けて中央に走って行く人々。おしくらまんじゅうのようにぶつかり合う人もいれば、ニッポンコールに徹する人、ただ笑いながらスマホを頭上に掲げて撮り続ける人、物珍しそうに見ていたあとに参加した外国人などもいました。

ざっと数えただけで50人を超える警察官が「ゆっくり進んでください」「ジャンプはやめてください」「歩道にあがってください」「センター街へ行く人は地下道を利用してください」などと誘導していますが、すぐに従おうとしない人も多く、高所から全体がよく見えるDJポリスを筆頭に「ただちにやめなさい！」などと声を荒らげる警察官が複数いました。

また、「これだけスクランブル交差点に集められているということは他地域の防犯が手薄になっているのでは？」とも感じました。この警察官たちは試合中からスタンバイしているそうですから、誘導の苦労だけでなく試合をまったく見られないというストレスもありそうです。

悪い"にわか"が集まるスポットに

逆ギレするように「ルールを守って騒いでるからいいだろ？」と叫ぶ声が聞こえてきましたが、交差点で走り、中央で立ち止まり、大声で騒いでいるほか、赤信号になったあと警察官にうながされて戻る人も多く、「ルールを守っているのか」はあやしいところ。転倒した人、どこかをぶつけたのか痛そうな顔の人、さらに信号機にのぼる人もいてすぐに降ろされましたが、これは明らかに迷惑行為でしょう。

特に赤信号に変わる間際はすぐに走って逃げられるため、痴漢行為が起きても不思議ではなく、実際に「さわられた」と怒っている女性もいたそうです（聞いた話だけで見ていませんが）。明らかにナンパ目的の人もいて、ハロウィンのときと似た感覚なのでしょう。

サッカーに興味がなく試合終了時間を知らなかったのか、険しい顔で横断する横断者もいましたし、騒ぐ人々の妨害ですぐに発車させられない自動車も見かけました。もし救急車や消防車などの緊急車両が通ったら……あるいは遠回りさせていたら……という懸念も感じます。

これらの騒ぎを不満そうな表情で見ていた20代後半の男性に話を聞くと、「同じ日本人として本当に恥ずかしい」「この人たちはサッカーファンではないでしょ。もう渋谷のスポーツバーで見るのはやめる」などと言っていました。

この男性は「渋谷は悪い"にわか"が集まる嫌なスポットになってしまった」という感覚なのかもしれません。

ブラジルに勝ったらどんな騒ぎに？

その"にわか"が集まる点で罪深さを感じさせられるのがメディアの報じ方。

民放各局の報道・情報番組が繰り返しその映像を見せ、オンライン版でも配信するから"にわか"が集まり、彼らがSNSで広めることでますます人が増えてしまう。また、ネットメディアの中に「騒いでいるのは信号が青の間だけで赤になったらやめるなどマナーがいい」などと擁護するような記事が目立つこともその一因でしょう。

いずれにしても「警察に安全を確保してもらう」という前提で騒いでいるように見えますし、地域としての対策が必要な段階に入ったのかもしれません。

区としての対応は十分なのか。ハロウィンと似たような強めの規制が必要ではないのか。スポーツバーなどの店舗側にも終了後すぐに外へ出ないサービスを作るような働きかけはできないものか。ネット上の声を見ると、「日本が勝ち進むことを本当に信じているのなら早めに手を打っておくべき」という論調も少なくありません。

29日（月）深夜26時に行われる決勝トーナメントのラウンド32で、もしサッカー王国のブラジルに勝ったら……。明け方の騒ぎは騒音などの問題がある上に、眠気や飲酒が絡んで大きな事件・事故につながらないとも限らないでしょう。さらに、さわぐことが目的の人も多いだけに、もし敗退が決定しても「健闘を称える」という形で騒ぐ可能性もありそうです。

この先、渋谷のスクランブル交差点はどのような状態になっていくのか。日本代表の勝ち進む姿を期待しつつも、いくらかのあやうさを感じさせられます。

【木村隆志】

コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者。雑誌やウェブに月30本前後のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』『どーも、NHK』などの批評番組に出演し、番組への情報提供も行っている。タレント専門インタビュアーや人間関係コンサルタントとしても活動。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』『話しかけなくていい！会話術』など。