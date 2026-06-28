今年も球児の夏が、やってくる。第１０８回全国高校野球選手権静岡大会の開会式が２８日、しずてつスタジアム草薙で午前１０時から行われる。２つの連合チームを含む１０８校１０６チームが参加、全国大会（８月５日開幕・甲子園）をかけた熱い戦いが始まる。選手宣誓は、富士市立の赤平大和主将（３年）が務める。１回戦は来月４日にスタート。決勝は７月２７日にしずてつスタジアム草薙で午前１０時にプレーボールする。

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第２シードの浜松商が２０００年夏以来の甲子園を狙っている。

今春の県大会で準優勝を飾り、１９年以来７年ぶりに東海大会に出場も、１回戦で岐阜王者の大垣日大に１―６で黒星。「夏に勝つにはバッティングの強化が必要」と全員が痛感し、各自がレベルアップを誓って練習に励んできた。

この東海大会で「打撃開眼」したのが、６番を務める右翼手の嶺野叶翔（かなと、３年）だ。昴学園（三重１位）との５位決定戦の第３打席で中前打を放つと、続く第４打席で右中間へ適時三塁打。前日の大垣日大戦は３打数０安打だったが、「１本ヒットが出て、ボールがよく見えるようになったんです」

それ以降、練習試合で快音を響かせ続けた。５月末に行われた県岐阜商戦でも４打数２安打。東海大会優勝校を６―４で倒して「自信になりました」と笑う。東海以降に限れば、打率は５割近いという。「ミートやバットコントロールがうまい。いいところで打ってくれます」と戸塚和也監督（５３）も成長を認める。

もともと努力家で、「毎日遅くまで自主練習しています」と中山嵩也主将（３年）。その積み重ねが、最後の夏を控えて結実した。「バットの芯でとらえることを意識しています」と嶺野は７月１２日に控える初戦を見据えた。

春の県大会では掛川西に１０―９、東海大静岡翔洋に３―２、日大三島に５―４と、３戦連続１点差勝利。伝統の粘り強さは健在だ。チーム一丸となって好投手を打ち崩し、栄冠を勝ち取る。（里見 祐司）

◆嶺野 叶翔（みねの・かなと）２００９年１月１０日、浜松市生まれ。１７歳。蒲小３年で野球を始め、丸塚中では５番。１７２センチ、６５キロ。右投左打。血液型ＡＢ。家族は両親と弟。