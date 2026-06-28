◆米女子プロゴルフツアー メジャー第３戦 全米女子プロ選手権 第３日（２７日、ミネソタ州ヘーゼルティンナショナルＧＣ＝６７６０ヤード、パー７２）

第３ラウンドが行われ、２４位で出た前週優勝の山下美夢有（花王）が３バーディー、１ボギーの７０で回り、１１位から出て７２の古江彩佳（富士通）と通算４アンダーの１２位とした。トップとは７打差。

５打差の２位でスタートした畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は７６とスコアを落とし、７１の岩井明愛（ホンダ）と３アンダーの１９位に並んだ。

７１の西郷真央（島津製作所）は２アンダーの２５位。７１の勝みなみ（明治安田）、７２の桑木志帆（大和ハウス工業）は１アンダーで３２位。

７５の馬場咲希は３オーバーで５９位。渋野日向子（ともにサントリー）は７８で６オーバーの６６位。

韓国のユ・ヘランが６８と伸ばし、１１アンダーの首位に浮上。７１で回ったネリー・コルダ（米国）は７アンダー、４打差の６位で最終日を迎える。

今大会の賞金総額は女子ゴルフ史上最高の１３００万ドル（約２１億円）で、優勝賞金は１９５万ドル（約３億１６００万円）。