北中米3か国共催のサッカーW杯に、「優勝」の目標を掲げて挑む日本代表の森保一監督（57）。その采配に注目が集まるとともに、中継映像で印象深いのが試合前の国歌斉唱で目に涙を浮かべる姿だ。そこにはどのような思いがあるのか──。【前後編の前編】

【写真】ドーハの悲劇をピッチ上で経験 選手時代の森保一氏。隣にはオフト監督も

「君が代を歌うと感無量になるんですよ」

キックオフ前、グラウンドに選手や監督・スタッフが整列したなかで、試合に臨む両国の国歌が流れる。そこで「君が代」を口ずさみながら、天を見上げ、唇を震わせるのがサッカー日本代表の森保一監督だ。今大会も試合前、国歌斉唱で目を潤ませ、歌い終わった後にハンカチで目元を拭う姿が映し出された。

「これまでも森保監督が君が代を歌って涙を流す姿がたびたび話題になってきました。2025年のW杯アジア最終予選ではバーレーン戦の国歌斉唱で感極まるシーンが注目され、森保監督が周囲に、"（君が代で涙することを）面白おかしく言われたくない"と話しているとも伝えられています。それだけ、強いこだわりを持っているのでしょう」（スポーツ紙デスク）

幼少期から高校までを長崎で、その後のキャリアの大半を広島で過ごした森保監督。長く親交があり、広島県サッカー協会会長、日本サッカー協会副会長などを歴任してきた野村尊敬氏は国歌斉唱での森保監督の様子について「必ずではありませんが、よく涙を見せていますよね」としたうえでこう話した。

「森保君に直接、理由を聞いたことがあるんです。すると苦笑いしながら"君が代を歌うと感無量になるんですよ。日本人である喜びと誇りが湧き出てくるというか……"と答えていました。彼のことはサンフレッチェ広島の選手時代からよく知っていますが、その頃に君が代で涙する姿はあまり記憶にない。やはり、自身が代表に選ばれて日の丸を背負うようになってから感動を覚えるようになったのだと思いますし、特に日本代表監督になってからは涙もろくなった印象がありますね」

国歌斉唱で涙する背景には、森保監督のキャリア形成の過程も深い関わりがありそうだ。

長崎日大高校卒業後に、サンフレッチェ広島の前身にあたる実業団のマツダに入団したのは1987年のこと。高校時代は無名の選手だったが、マツダGMを務めていた故・今西和男氏の目に留まり入団を果たした。1993年のJリーグ開幕に先立って、1991年にはプロ契約を結んでいる。

現役時代から感謝の気持ちが強い人

森保監督の4歳後輩にあたり、マツダ、サンフレッチェ広島で同時代にDFとしてプレーした柳本啓成氏は、「堅実なプレーヤーでしたね。とにかく真面目で、周囲からの信頼も厚い」と当時を振り返る。

「何に対しても一生懸命取り組まれていたので、人望がありましたね。チームのことを第一に考える、仲間思いの熱血漢でした。そのうえバランス感覚に素晴らしいものがあって、オールマイティになんでもできる。代表監督としての采配や選手にかける言葉を聞いていても、森保さんらしいと感じます。今のチームのことも次世代のことも考えるのが森保流です」

そうした人柄の森保監督が国歌斉唱で涙ぐむことについて、同時期に日本代表に選ばれた経験もある柳本氏はこう続ける。

「現役時代から森保さんは感謝の気持ちが強い人なので、"ここに立たせてくれてありがとう"という気持ちが出るんじゃないですかね。試合はもちろん、練習でも悔いを残したくないと一生懸命に取り組まれる方です。監督になっても現役時代から全く変わっていない。感謝の気持ちがあることに加え、責任感が強い。そこに尽きると思います。

僕もそうでしたが日の丸を背負って君が代を聞くと涙ぐみそうになるもの。キックオフ前の国歌は、いつも聞いている君が代とは違う印象で耳に入ってきます。日本を背負うというか、国民の期待を担っての戦いだと思うと身が引き締まるものです。そうした思いを人一倍、森保さんは感じているのではないか」

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※週刊ポスト2026年7月10日号