松田聖子でも近藤真彦でもない…ニューミュージック全盛期に”空前のアイドルブーム”を生んだ「元ジャニーズ」とは

80年代アイドルブームの兆し

アイドルを語るうえで、松田聖子の存在は外せない。空前絶後の盛り上がりを見せた1980年代のアイドルブームも、彼女から始まったというのが定説だ。

もちろん、それは間違いではないが、絶対的な真実でもない。聖子の本格ブレークは80年の夏で、アイドルブームはその前に兆しを見せていたからだ。

そこでまず、70年代末から80年代初めにかけての歌謡シーンを見てみよう。

当時はニューミュージックの全盛期で、アイドルはもう来ない、とまで言われていた。キャンディーズは78年に解散し、ピンク・レディーは79年に急失速、同じ年の秋には山口百恵が「恋人宣言」をして一年後に引退する。

オリコンの1位獲得シングルを見ても、79年の7月から80年9月まで、ニューミュージック勢の独占状態が続いた。その顔ぶれは、さだまさし（2作）、桑名正博、久保田早紀、クリスタルキング、海援隊、シャネルズ、もんた＆ブラザーズ、長渕剛、というものだ。

若手のアイドルでは、石野真子が人気のピークを迎えていたが、80年の元日に発売された最大のヒット曲『春ラ!ラ!ラ!』は16位止まり。70年代のアイドルブームを引っ張った新御三家らも歳を重ね、百恵の引退でアイドルは終わる、という見方までされていた。

実際、この時期のニューミュージック勢はテレビや雑誌にもわりと協力的だったから、そのぶん、アイドルの影は薄くなることに。また、シンガーソングライターという自作自演タイプがもてはやされ、それができないアイドルは時代遅れに見られがちだった。

ところが、である。じつはこの氷河期に、アイドルブームの種が発芽していた。

たのきんトリオが爆発的人気に

そのヒントは、前出の1位獲得シングルの顔ぶれに隠されている。80年の春に6週連続1位を達成した海援隊の『贈る言葉』だ。

周知のように、これは79年秋から半年間放送されたドラマ『3年B組金八先生』（TBS系）の主題歌。

このドラマは「歌」だけでなく「人」もヒットさせた。その筆頭が、生徒役を演じたジャニーズ事務所（当時）の三人（田原俊彦・野村義男・近藤真彦）だ。

彼らは「たのきんトリオ」と命名され、ドラマ終了直後のイベントでは、ファンが定員の30倍以上も集まって中止になるほどの人気者となった。5月からはドラマ『ただいま放課後』（フジテレビ系）に出演。一種の「たのきん特需」が生まれるなか、6月21日、田原が先陣を切るかたちで歌手デビューするわけだ。

とはいえ、そのデビュー曲『哀愁でいと』が売れるかどうかは未知数だった。アイドル以上に、ジャニーズ事務所が冷え込んでいたからだ。

75年に郷ひろみが移籍して以降、歌で売れるアイドルを輩出できなくなり、ブロマイド売り上げ男性部門1位の川崎麻世ですら、シングルの最高位は45位にとどまっていた。

『哀愁でいと』が米国の人気アイドル、レイフ・ギャレットのカバーだったのも、売れそうな要素をなるべく加えたかったからではないか。また、そのB面『君に贈る言葉（アフター・スクール）』は田原のソロではなく、たのきんトリオによる台詞中心のナンバー。タイトルも含め「金八」パワーをセールスにつなげようとする苦心がうかがえる。

『哀愁でいと』の大ヒット

そんな不安をよそに『哀愁でいと』は大ヒットした。

オリコンでは2位まで上がり『ザ・ベストテン』（TBS系）では1位を達成。なぜそこまで売れたかについては、さまざまな分析が可能だが、ひとことでいえば、大衆がこういうものに飢えていたのだろう。

こういうものとはつまり、ニューミュージックにないもの、だ。じつは当時のアイドルの魅力について、ある小説家がこんなことを書いていた。

「たとえ他人が作った信じられないくらい内容のない歌を、びっくりするくらい下手くそに歌っていても、どうしても“本人”が輝いてしまうところ」

最近、身内の問題で再注目されている吉本ばななの言葉だ。

これに対し、ニューミュージックはもっぱら「内容」や「歌唱力」で勝負していた。そこがウケたわけだが、そういうものだらけになると、大衆はちょっと疲れてくる。

それこそ、79年に1位になったさだまさしの『親父の一番長い日』は12分30秒という大作。家族愛を小説のように切々と謳い上げた見事な作品ではあるものの、気軽に楽しめるものではなく、その点『哀愁でいと』は2分45秒というコンパクトサイズだ。

田原はその後も3分前後に収まる単純明快な歌をヒットさせていく。90年代初めにインタビューした際、そのあたりを指摘すると、彼自身もアメリカンポップスのオールディーズみたいな短さや単純さ、わかりやすさがよかったのだろうと語っていたものだ。

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