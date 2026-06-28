移住相談が５倍に急増…！「トランプのアメリカ」を嫌う富裕層がこぞって逃げ込む「意外すぎる国」

「富裕層のアメリカ脱出」

トランプ政権の２期目は、８年前の１期目よりもさらに予測不可能性を増しており、そうした動きを嫌った米国人富裕層の海外移住が増加しています。

１期目の時から起きていた米国の２極化は深刻さを増すばかりで、ウクライナとロシア間の戦争は終わりが全く見通せず、イランをめぐる紛争も長期化する見込みで、地政学的な不安も高まっていることを受けた流れと見られています。

今回はその中でも、欧州で最も人気を集めている移住先についてレポートします。

富裕層向けの海外移住サービスで世界の最大手とされる英国のヘンリー&パートナーズ社によると、米国人富裕層の割合は、コロナ前は１％程度だったのに対して、25年には30%にまで増え、国籍別で最大となっているようです。

また同業大手のアートン社においても、24年11月のトランプの大統領選挙勝利後に、米国人からの問い合わせは一気に５倍に増えたとしています。

移住先としては、米国と地理的に近いカナダとメキシコが人気の上位を占めています。一方、欧州での移住先では、スペインや英国を押さえてポルトガルが最も高い人気を集めています。

では、なぜ米国人富裕層はポルトガルを選ぶのでしょうか。

その答えを探るため、今回、米国人富裕層の移住先として注目されているポルトガル南部のアルガルヴェ地方を訪れました。

“トランプからの逃避”で目指す先

アルガルヴェ地方は、ポルトガル南部の大西洋沿岸に広がるリゾート地です。首都リスボンから車で３〜４時間、高速列車を使えば２時間半ほどで到着します。

筆者は高速鉄道を事前に予約して、オリエンテ駅から目的地の最寄りにあるフェレイラス駅まで利用しましたが、本格的な夏のバカンスが始まる前の６月初旬であるにもかかわらず、行きも帰りもほぼ満席でした。

アルガルヴェは以前から、ポルトガル国内や欧州各国の人々にとって、夏のバカンス先として知られてきました。しかし近年、米国人富裕層の流入が急増したことで、その風景は大きく変わり始めています。

米国の大手ホテルブランドが相次いで進出し、ゴルフ場やプール、レジデンスを備えた、米国人好みの大型リゾートが次々と整備されているのです。

今回は、このフェレイラス駅から車で20分ほどの所にある米国最大手のマリオットブランドのホテルに滞在しましたが、施設全体も、併設されているゴルフコースも完全に米国の本格的なリゾート仕様となっていました。

コロナ禍以降に米国人富裕層の流入が急増したことを受けて、マリオットをはじめとした米国のホテル大手が次々と進出し始めました。滞在したマリオット・サルガドスも、25年にマリオットが別のブランドのリゾート施設を買収し、大改修して造られたものです。

世界的にも高く評価

ホテルだけでなく、併設されているゴルフコースも同じタイミングで巨費を投じて改修され、世界的に高く評価されるようになっているようです。

今回は子連れだったためゴルフをプレーできませんでしたが、海沿いの砂州に造られたコースは、多くのホールが水辺に面した美しい造りになっていました。再び訪れる機会があれば、ぜひプレーしてみたいところです。

しかし、アルガルヴェに集まる米国人富裕層は、ホテルに滞在し、ゴルフを楽しむだけではありません。

リゾートに併設されたレジデンスや海沿いの豪邸を購入し、この地を新たな生活拠点にする人が急増しています。その背景にあるのが、米国と比べた不動産価格の安さと、外国人を受け入れるポルトガル独自の移住制度です。

では、米国人富裕層の目に、アルガルヴェの不動産はどれほど「割安」に映っているのでしょうか。

後編『19億円の大豪邸も「お買い得」…！「トランプ」から逃げる富裕層がポルトガルの高級住宅を続々購入するワケ』で紹介していきます。

【つづきを読む】19億円の大豪邸も「お買い得」…！「トランプ」から逃げる富裕層がポルトガルの高級住宅を続々購入するワケ