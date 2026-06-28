トヨタの「小型スポーツSUV」に注目！

トヨタの基幹車種であり、幅広い層から支持を集めている「カローラ」シリーズ。そのラインナップに2021年に追加されたコンパクトSUVが「カローラクロス」です。

2025年5月には一部改良が行われ、ガソリンエンジンモデルを廃止して全車ハイブリッドに移行するとともに、スポーティグレードである「GRスポーツ」が新設定されました。

【画像】超カッコいい！ これが「カローラクロス GRスポーツ」です！（30枚以上）

このGRスポーツは、カローラクロス初となる2リッターハイブリッドシステムが搭載されることに加え、内外装や足回り、ボディ剛性に至るまで、専用のカスタマイズが広範囲に施されたパッケージングとなっています。

ベースとなる標準モデルとの価格差を最小限に抑えつつ、専用パワートレインや数々の専用装備が盛り込まれていることから、SNSや自動車ファンの間では「コストパフォーマンスが非常に高い」と注目を集めています。果たしてどのようなモデルに仕上がっているのでしょうか。

GRスポーツの外観は、ブラック塗装された専用のフロントグリルやバンパーが装備され、足回りには専用チューニングのサスペンションと19インチホイールが採用されています。

また内装は、ロゴ入りの専用スポーツシートや本革巻き3本スポークステアリングホイール、アルミ製のパドルスイッチやペダルなどを採用。

さらにパーツ類に留まらず、前述の2リッターハイブリッドシステムや10速シーケンシャルシフトマチックを搭載するなど、機能面でもベース車と明確な差別化が図られています。駆動方式は4WD（E-Four）のみの設定です。

実際にGRスポーツのオーナーに話を伺うと、充実した装備内容と走行性能に対する満足度の高さがうかがえます。

「細かな部分ですが、専用に作り込まれたフロントバンパーやヘッドランプ、ハニカム形状の黒いラジエーターグリルなど、標準モデルとは一線を画す精悍な佇まいが気に入っています。また、専用チューンされた足回りも単に硬いだけでなく、程よく引き締められている印象です。どのようなシーンでもキビキビと走ってくれるので運転が楽しく、GRスポーツを選んで正解だったと感じています」

GRスポーツ専用のフロントシートは、体をしっかりとサポートしてくれるため、長距離移動でも疲れにくいと定評があります。運転中に常に身体が触れる部分だからこそ、質感の高い専用シートが標準装備されている点は、GRスポーツを選ぶメリットと言えそうです。

ほかにも注目したいのが、2リッターハイブリッドがもたらす走行性能です。実際のフィーリングは、パワー感を前面に押し出すタイプではなく、しなやかさと扱いやすさを重視したセッティングになっています。

「エンジンが2リッターになり全体的なトルクやパワーは向上していますが、システム最高出力は199PS（カタログ値）と、扱いやすい数値にまとめられています。乗ってみると、一般道で気持ちの良いスポーティさと快適な乗り心地を両立させた味付けという印象です。コーナリング時も足回りがしっかり踏ん張ってくれるため、SUV特有の不快なロールが抑えられ、スムーズにカーブを曲がることができます。この軽快な走りは、従来のSUVのイメージを超える仕上がりだと思います」

結論として、このGRスポーツは、変更された内容を考慮すれば競争力の高いモデルであると評価できます。

ただ、価格の面では、シリーズの中で最も手頃なエントリーグレード「ハイブリッドG」の2WDモデル（276万円）と比較すると、GRスポーツ（389万5000円）とは約113万円の価格差があります（いずれも消費税込）。

駆動方式（2WDか4WDか）の違いもありますが、カローラクロスという車種に対して、移動の道具としての「徹底的な経済性」を最優先するのか、それとも4WDの安心感に加えて「質感や高い走行性能」を求めるかによって、選ぶべき選択肢は変わってくるでしょう。

とはいえ、専用の2リッターパワートレインやこれほど充実した装備内容を考えれば、GRスポーツは価格に見合った価値を持つ完成度の高い一台に仕上がっているといえそうです。