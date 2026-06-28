松山英樹は「66」で22位、久常涼33位 ホブランが単独首位で最終日へ
＜トラベラーズ選手権 3日目◇27日◇TPCリバー・ハイランズ（コネチカット州）◇6844ヤード・パー70＞米国男子ツアーはシグネチャーイベント（昇格大会）の第3ラウンドが終了した。ビクトル・ホブラン（ノルウェー）が「64」をマークしてトータル20アンダー。スコッティ・シェフラー（米国）をかわして首位に立った。
【写真】松山英樹のスイングビフォーアフター
最終ホールをボギーとした世界ランキング1位のシェフラーは「67」で回り、トータル19アンダー・2位とした。トータル15アンダー・3位タイにはアクシャイ・バディア、パトリック・キャントレー（いずれも米国）が並んでいる。松山英樹は1イーグル・3バーディ・1ボギーの「66」でトータル10アンダー・22位タイ。久常涼は7バーディ・1ボギーの「64」をマークしトータル8アンダー・33位に浮上した。先週の「全米オープン」を制したウィンダム・クラーク（米国）はトータル13アンダー・5位タイ、昨年覇者のキーガン・ブラッドリー（米国）はトータル8アンダー・33位タイにつけている。賞金総額は2000万ドル（約32億円）、優勝者には360万ドル（約5億8000万円）が贈られる。
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