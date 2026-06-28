山下美夢有、古江彩佳が7差12位で最終日へ 畑岡奈紗は19位、渋野日向子は66位に後退
＜KPMG全米女子プロ選手権 3日目◇27日◇ヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）◇6760ヤード・パー72＞女子プロゴルファーの世界一を決めるメジャー大会は、第3ラウンドが終了した。
【写真】貴重…高校生時代の渋野日向子が初々しい！
日本勢は9人が決勝ラウンドをプレー。先週の大会で優勝した山下美夢有が「70」でトータル4アンダーに伸ばし、首位と7打差の12位タイまで順位を上げた。「72」で回った古江彩佳も、同じ順位で最終日に入る。2位でスタートした畑岡奈紗は、4バーディ・8ボギーの「76」と苦戦。トータル3アンダーに落とし、岩井明愛と並ぶ19位タイまで後退した。トータル2アンダー・25位タイには西郷真央、トータル1アンダー・32位タイに勝みなみ、桑木志帆が並ぶ。馬場咲希はトータル3オーバー・59位タイ。渋野日向子は「78」と苦しみ、トータル6オーバー・66位と順位を落とした。首位はトータル11アンダーのユ・ヘラン（韓国）。トータル10アンダーの2位にブルック・ヘンダーソン（カナダ）、トータル9アンダー・3位にユン・イナ（韓国）が続く。メジャー3連勝がかかるネリー・コルダ（米国）はトータル7アンダー・6位タイにつけている。賞金総額は大会史上最高の1300万ドル（約21億円）。優勝者には195万ドル（約3億1500万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
全米女子プロ 3日目の成績
日本勢は何時から？ 大会最終日の組み合わせ＆スタート時間
渋野日向子は初日に悲劇のトリ「空ぶっちゃった」
渋野の現在地は？ 米女子ポイントランキング
左足に注目！ 渋野日向子は地面反力を使って飛ばしていた【写真】
【写真】貴重…高校生時代の渋野日向子が初々しい！
日本勢は9人が決勝ラウンドをプレー。先週の大会で優勝した山下美夢有が「70」でトータル4アンダーに伸ばし、首位と7打差の12位タイまで順位を上げた。「72」で回った古江彩佳も、同じ順位で最終日に入る。2位でスタートした畑岡奈紗は、4バーディ・8ボギーの「76」と苦戦。トータル3アンダーに落とし、岩井明愛と並ぶ19位タイまで後退した。トータル2アンダー・25位タイには西郷真央、トータル1アンダー・32位タイに勝みなみ、桑木志帆が並ぶ。馬場咲希はトータル3オーバー・59位タイ。渋野日向子は「78」と苦しみ、トータル6オーバー・66位と順位を落とした。首位はトータル11アンダーのユ・ヘラン（韓国）。トータル10アンダーの2位にブルック・ヘンダーソン（カナダ）、トータル9アンダー・3位にユン・イナ（韓国）が続く。メジャー3連勝がかかるネリー・コルダ（米国）はトータル7アンダー・6位タイにつけている。賞金総額は大会史上最高の1300万ドル（約21億円）。優勝者には195万ドル（約3億1500万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
全米女子プロ 3日目の成績
日本勢は何時から？ 大会最終日の組み合わせ＆スタート時間
渋野日向子は初日に悲劇のトリ「空ぶっちゃった」
渋野の現在地は？ 米女子ポイントランキング
左足に注目！ 渋野日向子は地面反力を使って飛ばしていた【写真】