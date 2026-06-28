スキマ時間で視力回復！街中の看板がドリルになる『文字認識スナイパー』

日常の「遠くの看板」が自然なピント調節トレーニングに

視力トレーニングと聞くと特別な道具が必要に思えるかもしれませんが、日常の風景すべてが視力アップの教材になります。

『子どもの目が勝手によくなる 遊ぶだけ！超視力アップドリル』の著者である平賀博士がお勧めするのは、街中にある「遠くの看板の文字を読む」という遊びです。

遠くの看板を見る行為は、目を無理に頑張らせることなく、自然なピント調節のトレーニングになります。

また、「あそこに何て書いてある？」と子どもに尋ねることで、文字や数字を読む学習にも繋がり、親としても成長を感じられるメリットがあります。

渋滞中の車内はスマホではなくナンバープレート探しを

この遊びは、車での移動中や渋滞といった退屈な時間にも大活躍します。

子どもは車内で退屈するとすぐにスマホを要求しがちですが、狭い車内で画面を凝視することは目にとって最悪の環境です。

そんな時は、「あの車のナンバープレート、どこの地名かな？」と一緒に探すゲームをしてみましょう。

子どもはゲーム感覚で楽しく外の景色を眺めるようになり、スマホ依存を防ぎながら視覚機能を鍛えることができます。

屋外の「圧倒的な明るさ」が視力アップを加速させる

さらに、屋外でのトレーニングには「明るさ」という決定的なアドバンテージがあります。

室内とは比べ物にならないほど、外の太陽光は約10万ルクスという桁違いの明るさを持っています。

この圧倒的な明るさの環境下で文字を見るだけでも、自然と視力は上がりやすくなります。

一番のおすすめは屋外の明るい場所で「視力検査表」を見ることです。特別なお金をかけなくても、毎日の通勤・通学路や週末のお出かけのスキマ時間が、子どもにとって最高の「視力回復道場」に変わるのです。